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出租女友商機太狂！陸正妹曝「日薪可破萬」：過年忙翻天

▲一名男網友分享自身經驗，他曾交往過12任女友，並透露「渣男最愛哪種女孩」，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男網友分享自身經驗，他曾交往過12任女友，並透露「渣男最愛哪種女孩」，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

記者潘毅/綜合報導

「出租女友」這個新興職業自日本發跡後，已被當作漫畫、連續劇等等的題材，近幾年也逐漸在各個國家出現。近期就有中國大陸的出租女友透露其中秘辛，甚至在過年期間，還會出現「日薪1萬元」的驚人行情。

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日前一位江蘇省的男生男子，為了給父母一個交代，最終花錢「租女友」，帶回家鄉讓兩老看一眼安心，事件也引起關注討論。而陸媒《潮新聞》也找上目前仍兼職當出租女友的小木（化名），深入探討「出租女友」的世界。

現年29歲的小木透露，自己畢業於某師範學院，平時另有其他工作，出租女友只是一份兼職，「平日租金一天是1千人民幣（約新台幣4400元），過年過節更是租女友業務的高峰期，喊價喊到2500元人民幣（約新台幣11000元）一天」。

▲年夜飯是除夕重頭戲，萬一年菜出包非同小可。聖凱師因「臭酸年菜」事件，意外引出暴利年菜糾紛，引發消費者高度關注。（示意圖／取自piexl）
▲小木透露，許多男性為了在過年期間讓父母安心，甚至願意付出日薪2500人民幣找「出租女友」。（示意圖／取自pexel）
小木透露，會租女友的客群大多都是30歲的壯年男性，「尤其是農村男性，因為傳統觀念重、愛面子」，在過年期間自己就靠著當出租女友，入帳4萬多元人民幣（約新台幣17.7萬元）。甚至在忙不過來時，還會把工作轉給同行抽2成。

小木最後也表示，平時工作也都會畫出紅線，不會觸犯跟客戶談戀愛的禁忌，「未來如果交男友，也不會繼續這份兼職」。訪談內容也再度引起話題，不少網友驚呼「敢做這份工作的女孩，膽子真的很大」、「要跟陌生人回鄉下，我光想就害怕」、「男人啊，為了面子反而花了無意義的錢」。

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