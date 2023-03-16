台北套房「1萬以下」都像鬼屋？42K妹看屋心累：好難生存
因為工作、讀書等因素，許多人被迫成為租屋族，每個月光是上繳的房租就成為沉重的負擔。就有名OL表示，厭倦了通勤生活，打算在台北租屋，設定預算在1萬元，但多次到現場看房時，環境也讓她心累喊「台北好難生存」。
記者潘毅/綜合報導
一位上班族女子日前在論壇Dcard上提到，自己初入社會不久，目前過著通勤日常，往返於老家與台北的公司之間，但幾個月下來，也讓她疲憊不堪，開始萌生在台北租屋的念頭。
事主透露，自己目前薪資約42k，因此租屋預算打算抓1萬元整，沒想到連續看房好幾天，遇到的物件環境都相當不堪「紅色手扶梯、臭臭的走廊，以前常看到網上說，台北10000以下都像鬼屋，沒想到是真的啊，在台北真的好難生存。」
貼文曝光後，立刻引來不少租屋族前輩給予建議「1萬以內要租到不錯的，那基本上捷運站附近的妳都可以先跳過了，因為不太可能」、「可以往中永和、三重蘆洲那邊找，捷運附近通勤半小時內到台北的很多，而且租金也不會像台北那麼可怕」、「我繼續租在學校附近，學區相對比較便宜 房子也不差，但是就也是要稍微花時間通勤」、「1萬以內的預算在台北，找合租是唯一解」。