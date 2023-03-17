專訪／風光後陷低潮改當廚師　車手劉恩杰重溫國手夢

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30歲的劉恩杰以資歷和年齡而論，在本屆環台賽中，其實僅次於馮俊凱，非常「資深」，但這僅是他第2度參加環台賽，且曾經有段不短的空窗期，如今能重新披上國手戰袍，讓他格外珍惜。
去年攸關國手選拔資格的全國錦標賽，劉恩杰以黑馬之姿，強壓國內眾多好手，逆勢搶下第1，跌破眾人眼鏡，也向外界宣告，昔日國內「大砲」衝刺型車手回來了。
2018年是劉恩杰最風光的一年，不僅代表中華隊征戰環台賽，也是雅加達亞運國手，但隔年卻陷入低潮，迷失方向，原本打算旅外，卻受到疫情攪局，他也只能暫時轉換跑道，尋求東山再起的機會。
劉恩杰說，「我仍渴望騎車，但仍必須兼顧生計，低潮的時候曾兼任教練，也到餐廳工作、當廚師，只能利用空閒的時間自主訓練。」
沉潛近5年的劉恩杰，憑藉過人的天賦和不放棄的執著，在去年自由車全錦賽率先衝過終點線，讓他重新披上中華隊戰袍，開啟車手生涯的續曲。劉恩杰說，「當下覺得很不真實，沒想過還能再替國家隊效力，但也很開心自己做到了，既然選上了，就要放手一搏。」
擁有帥氣外表的劉恩杰，給人有種桀傲不遜的壞男孩氣息，但其實他自我要求很高，選上國手後的3個月，體脂已經掉了6%，體重也維持在顛峰時期的65公斤。他也坦言，「這段時間壓力很大，畢竟很久沒有進行如此高強度的多日賽，尤其環台賽3、4站的爬坡型賽事，真的一度快撐不住，但還是靠意志力完賽。」
談到亞運之前的備戰計畫，劉恩杰說，會利用下個月的環泰賽再提升實戰的感覺，同時會加強爬坡的能力，唯有在爬坡賽段維持在主集團內，才有機會在最後衝線時刻發揮擅長的衝刺能力，未來也希望能旅外，延續選手生涯。
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