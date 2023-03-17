普發6千怎用最超值？她曝「1銀行」回饋十倍：目前它最優
全民普發6000元要來了！財政部於16日宣布，自3月22日上午8時許起開放「登記入帳」，前5日將採身分證字號或居留證尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，而分流順序會在20日以抽籤決定，發放方式則採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種。全民對此相當關切，有人便詢問這筆錢是否有CP值更高的用法或存法。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於Dcard詢問「想問大家普發金6000怎麼刷或是存最划算？」，表示自己僅看到將來銀行有「最高回饋十倍」的活動，而其他銀行目前還未釋出刷卡回饋等優惠消息，所以原PO目前暫定存將來銀行，但也詢問眾人：「如果不登記在將來，想問大家打算登記在哪回饋可以更多？」。
網友回覆「目前好像也真的只有看到將來的活動」，有人認為「存將來啊，刷還有1.5％又抽6萬N，這次也沒有不要舊戶，不錯不錯」、「10倍還蠻多的」；不過「贈六萬N點」的活動需要抽獎，名額10名，部分人認為「用抽的運氣又沒那麼好」。
其他人也提供自己的使用方法「我打算全捐給慈善單位，有沒有這6000，對我的生活還是一樣」、「6000的話，我會建議吃頓好吃的，看個捍衛任務4，化妝品買一下，買個包包」、「6000拿來繳稅…」、「我想去打九價疫苗」、「拿去買尿布」、「2000吃飯娛樂，4000存股」。