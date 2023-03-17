早餐店隨便點破百！他點「蛋餅加吐司」被價格震驚：貴爆
主計總處7日公布2月消費者物價指數（CPI），年增率是2.43％，七大類中食物類漲4.29％，尤其蛋類受供給減少和飼養成本提高影響，價格貴超過1成，肉類也同樣因飼養成本提高而價格上揚超過5％。萬物都漲，許多店家不堪負荷調整菜單價格，就有民眾發覺早餐店的餐點也越來越貴，「隨便點一些」價格便百元以上，引起網友熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，說明平時早餐多是別人協助購買，所以本身對價格沒有概念，但近日親自到早餐店點餐時越看越不對勁，發現菜單上寫一份蛋餅40元、燒肉蛋餅65元、泡菜蛋餅60元、勁辣雞腿蛋餅65元、牛肉起司蛋餅75元、鍋貼40元、薯條40元、漢堡清一色50元起跳。而他僅點了一份蛋餅及紐澳良雞腿吐司，價格就已超過百元，事後看其他早餐店的價格也差不多，他疑惑「到底是我家附近太盤，還是現在早餐都這麼貴了？」。
網友對此非常有感，回覆「現在隨便點都接近一百」、「火腿蛋土司都50了」、「闆娘問要不要加蛋，現在都說不用了」、「我買牛肉堡大概都80-100」、「習慣就好，好吃一點的沙茶（叻沙？）豬排羅勒蛋餅也是要60元 =_=再加飲料就...」、「我都吃台式早餐，饅頭蛋+大冰豆 50」、「我家巷口蛋餅22，想吃蛋只能買早餐吃」、「我家巷口現在蛋餅還是25」、「今天點一個鐵板麵加蛋70」。
眾人認為若早餐太貴，可用以下方法代替「去買超商還便宜點」、「燕麥10+沖泡飲10=20，盤子才去早餐店」、「早餐用烤箱自己做就好，愛被賺就不要哭」、「168沒在吃」、「物價逼人168」。