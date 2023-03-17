烏克蘭妹想來台！被父母勸阻「很危險」 她曝堅持原因
俄羅斯在2022年2月時以武力入侵烏克蘭，戰火過了一年仍未停歇。當時烏克蘭女子Karima與家人花了四天三夜逃到波蘭，後續她與家人表達想來台灣，可是父母認為台灣同樣危險而多次勸阻，不過在台好友Tanya透露「這裡很安全」，於是她不顧反對前來，最終成功與好友相聚，並決定在此出版書籍。
記者李惠婷/綜合報導
《不要鬧工作室》專訪Karima，她透露戰爭前自己曾接受過台灣記者連線訪問，當時還認為「應該沒事」，可沒想到僅過三天俄國就攻過來了，一家人為躲避戰火躲進地下室，在裡頭待有整整一個月，可外面的炮火聲持續不歇，於是下定決心逃亡，他們在四天三夜的奔波下來到波蘭，且每兩天就要更換旅館。
在戰爭開始後，Karima已經一年沒有回去家鄉烏克蘭，在這艱難的日子裡，她開始著手寫書，「我想把我們烏克蘭人的心情，寫給全世界看」。之所以後來會選擇來台，她表示這一切都是緣分，自己過去曾有台灣男朋友，當時來訪兩次便愛上這片土地，所以一直有想來的想法，不過父母得知後非常反對，認為台灣很危險，不過在台好友Tanya說明很安全，於是她成功飛抵台灣，並決定在此出版書籍。