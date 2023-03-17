名家論壇》黃創夏／未「出陣」就「出局」的侯友宜

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請問：一個不會勝選的人選，幹嘛還要搞「黃袍加身」那種封建戲碼，搞「徵召參選」、落跑新北市還不會贏的鬧劇！
這並不是故意看衰侯友宜，依據《震傳媒》最新民調，在柯文哲加入戰局的情況之下，三角督狀況下，賴清德得到「39.3%」，而侯友宜僅有「27.8%」，大幅落後「11.5%」，這樣的差距，幹嘛還要「徵召」一個已經會敗的將軍，還惹下「落跑」的汙名？
就算是一對一的藍綠對決，賴清德也是「44.4%」壓倒侯友宜的「40.2%」，差距是「4.2%」，大於誤差範圍。
事實上，這樣的藍綠對決，可能性根本不高，因為《震傳媒》還追問了一題「如果柯文哲當選機率小，會不會改投票給他人？」結果有「45.5%」不會放棄柯文哲，以柯文哲的民調都有超過「18%」以上的水準，至少會有選票總數約一成會挺他，這樣的死忠鐵粉，可以讓民眾黨有機會拿到接近10席的立法委員，柯文哲當然會拿著他那一張門票，絕不放棄。
而侯友宜最大的問題，在於他連「本命區」都守不住，在《震傳媒》民調的細部分析當中，所有的年齡層當中，侯友宜都敗給賴清德，在年輕人方面「20到29歲」和「30到39歲」也輸給柯文哲，而在地區分析當中，新北市這個侯友宜的「本命區」當中，賴清德是「45.0%」大勝侯友宜的「26.9%」，而柯文哲也得到「17.2%」威脅侯友宜。
此情此景，侯友宜基本上就算強出頭，也難有勝選的機率，而這一切的原因，還是侯友宜自己所造成，把整個事情搞得像是《動物農莊》的荒誕版。
山中無「老虎」，「猴子」不像王，經過南投立委補選的當頭棒喝，國民黨正陷入一種春夢驚醒且無可言狀的驚恐，他們終於發現，他們妄想的「2024班師回朝」，極可能僅是黃粱一夢！
在這樣的情景之下，朱立倫一再宣稱的「無私、無我」有了新的解讀：沒有那個「太自私」的，也沒有那個「太自我」的！
換句話說，原本氣勢一度看漲的侯友宜和郭台銘，都已經被看透，並不是能夠帶領國民黨勝選的「母雞」，特別是侯友宜，母雞不下蛋，連張翅膀保護小雞都不肯。
郭台銘太過於放飛自我，每一次講話就惹一次議論，加上特定力量連篇連牘專文批判，國民黨內「反郭」聲量大爆走，郭台銘回國民黨的難度遽升，更別說被接受代表國民黨了。
對侯友宜的不滿也大爆發，除了在南投補選的選前之夜，他缺席惹議之外，多人更以台中市長盧秀燕當成侯友宜的對照組，同樣是高票連任的直轄市長之一，盧秀燕對於國民黨的情和義，比起所謂警察出身、必定有情有義的侯友宜，不知超越多少倍。
侯友宜太自私了、侯友宜只想享受國民黨的支持，不想承擔國民黨的責任、侯友宜寡義薄情，對扶植他的朱立倫是如此、對於支持他的國民黨也是如此，這些質問，更超過了先前對他只會念經般的「政治能力」質問，而是直指對侯友宜的「政治人格」，打上大大的問號！
這樣的局面之下，侯友宜也許在某些特定勢力的媒體強勢操作和護航之下，加上新北市府擁有的豐沛媒體資源，也可以和2019前半年的韓國瑜一樣，被炒作成「虛胖」到看似無敵，強奪國民黨的被徵召提名舞台，但婦孺皆知：只是一個空洞的大氣球，一戳就破！
這樣的局面，是侯友宜已經把國民黨的板塊面積給拖垮了，變小了。
在1126民進黨挫敗之後，先有郭台銘和侯友宜分庭抗禮，加上朱立倫的「一成不變（民調10%左右不變）」，國民黨版塊像是一個「等腰三角形」，但郭台銘放飛自我加上被特定力量的猛攻之後，郭台銘的邊長急速縮短，變成是侯友宜獨大的「鈍角三角形」，現在侯友宜因自私而自我減損，邊長再度縮短當中。
如今，郭、侯自我減損，正淪為快和朱立倫勢力差不多的「等邊三角形」，在邊長越來越短的情況之下，國民黨的面積，才是快速縮水的「被害者」！
這種情況正符合賈誼《過秦論》，其中提到「亡秦者，秦也」，這樣的結論正好適合目前正在快速走下坡的侯友宜氣勢身上，「毀侯者，侯也」，歸根究底，關鍵正好也都是「仁義不施而攻守之勢易也」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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