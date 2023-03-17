林宥嘉無預警爆喜訊！「狂吃大量蛋白質」 讓身體變武器
林宥嘉睽違三年重新啟動「idol 2023世界巡迴演唱會」，上月底在短短不到一個月間，前進歐美7大城市，完成8場的演出，宣布即將在4月28日至30日唱回亞洲，首站將於香港紅磡體育館登場，林宥嘉興奮表示：「這次演唱會最大的重點，就是要唱新專輯中的新歌。」林宥嘉「idol 2023世界巡迴演唱會」香港場門票將於3月21日正式開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
日前林宥嘉完成歐美巡演，在短短的一個月內前進歐美七大城市，時差和體力成為一大挑戰，面對如此高強度的工作壓力，他在溫哥華首站就不小心感冒了，透過拍攝VLOG為自己加油打氣，成功度過難關。林宥嘉也分享3個養身小撇步，原來他在演出前，為了保持最佳狀態，需要補充大量的蛋白質和避免吃大量的蔬菜造成腸胃不適，因此都會準備碗豆高蛋白粉和食用級小蘇打粉，確保蛋白質攝取充足，不會因為纖維不足而影響體力。且為了克服時差問題，他也會在前往下個城市之前，提前一天調整作息，讓自己不受時差影響，他笑說：「因為過去有身體出狀況的時候，讓我學習到很多經驗，現在好像變成武器一樣，知道怎麼照顧自己的身體。」
不過，由於這次的歐美行程十分緊湊，林宥嘉無法帶著老婆和孩子一起同行，他也坦言：「非常想念小孩和老婆，很想要好好的抱抱孩子。」老婆丁文琪KiKi，為此特別在巡演尾聲飛往倫敦和他會合，兩人把握空檔為小孩挑選禮物，在林宥嘉巡演期間，公布了與老婆丁文琪KiKi成為同事的好消息，對此他也表示：「KiKi拍攝當天我也在場，是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」