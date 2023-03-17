缺蛋抱歉害到你！菜販爆「1蔬菜」沒人買 婆媽破解打臉
近期國內缺蛋問題嚴重，即便有蛋也是「比較貴的蛋」，讓民眾苦不堪言，甚至直接不太吃蛋的也有。不過缺蛋就缺蛋，竟然還會害到其他蔬菜滯銷？近日，就有菜販分享表示，因為最近缺蛋嚴重，導致自家蔬果店的番茄直接滯銷，引起廣大網友討論，還釣出不少婆媽給出意見。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「最近缺蛋缺的這麼嚴重，很多菜色都做不出來，像是番茄炒蛋還是菜脯蛋，結果現在番茄幾乎都滯銷，菜脯也是賣完之後就不敢再進貨，真的很怕賣不出去，這真的不僅僅是缺蛋的問題，受到牽連的農產品也是有的，連農民也是慘」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的....最近蛋真的太貴，這道菜也真的不太煮了」、「平常買大番茄真的只會炒蛋而已，沒蛋就不買了」、「最近少吃了，等穩定些，價格漲的太誇張，雖然我愛吃」；不過也有不少婆媽則說「番茄也可以煮湯啊，不一定要番茄炒蛋吧」、「把蛋改成豆腐也是超好吃啊....為啥一定要蛋」、「番茄可以煮湯可以炒豆腐都好吃啊，不用這樣帶風向吧」、「其實有蛋，只是變貴買得人變少而已」。
而對於缺蛋議題，目前政府專案進口泰國、菲律賓、馬來西亞、巴西、土耳其、澳洲、美國、日本等8國的雞蛋，預計3月底累計到貨超過500萬顆，四月則會有更多。而國內產能部分，農委會主委陳吉仲提到，國內產量估計會在5、6月回穩，而進口的雞蛋將直接進到超市銷售，一盒10顆定價為65元。