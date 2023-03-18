才被踢爆是炒飯妹幕後推手！AV導演傳「家門前遭毆打」
近期新北樹林一間熱炒店外大排長龍，因為掌廚者竟然是一位外貌姣好的正妹「林彤」，之後被客人拍照後放到臉書社團，一夕之間爆紅。不過近日卻被踢爆，這一切都是操作，林彤所留下的聯絡人方式，竟然是AV導演圤智雨，備受批評與質疑。然而圤智雨17日卻在臉書表示，遛完狗回家後意外遭陌生男子持球棒攻擊，因心生害怕，自己想要暫時搬離台北市。
記者張嘉哲/綜合報導
AV導演圤智雨17日在臉書上透露「下午兩點多出去買東西，回家開門後看到一個陌生的男子正在開我家的信箱，當詢問對方是誰後，該陌生男人立刻拿出事先藏好的小球棒，對我左手打過來，當我要出鐵門時，男的還擋住門不讓我出去」。
圤智雨不敢置信的表示「重點是我當下正在遛狗，對面是幼稚園，只能說這個人真的膽大包天，上次是跟劉心語在高院開完庭以後出來被攻擊，這次是開庭以前被攻擊，有沒有那麼巧啊？」圤智雨事後也報警說「最近台北真的太不安全，所以我決定暫時搬到新北市，反正這種案子就算抓到人，也只是小弟出來認得罪，判得很輕的，是吧？」
而這陣子「樹林炒飯妹」爭議，有網友抓包林彤留下的聯絡人是AV導演圤智雨，對此有網友也到他臉書留言「捧林彤的人就是你，不是嗎？連絡人就是你啊！你也太假仙了吧？」而圤智雨則也坦然回應「假仙？我沒有不認呀，我的本姓也真的姓連呀，請問這樣有問題嗎？不公開不代表假仙吧！」