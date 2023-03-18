狂面試50人「卻0錄取」！人資愧疚吐實情：對不起應徵者
對於求職者而言，很快收到面試通知，本該是一件值得開心的事，不過日前公司陸續找來50位求職者，最終卻0人錄取，讓人資忍不住踢爆公司內幕，並內疚表示「每天都覺得很對不起應徵者」。
記者潘毅/綜合報導
一位人資在論壇Dcard上發文訴說工作中遭遇的辛酸「去年底開始，公司大概面試了40-50位，但實際到職0位。但不是沒有缺硬要面試，是真的有缺，但過程中總是發生意外，上面一句話就會終止流程」。
原po提到，公司的主管「非常不愛自投履歷者」之外，還很喜歡上午丟履歷，下午就要求職者到公司來面試，「當天約當天面試，誰要來請問？而且他特愛在職中跟有經驗的，因為怕離職太久，銜接不上。」
而每當求職者同意並約好面試時間時，這主管又會改口「這個履歷不ok」，最終產生了50人來面試卻0人錄取的窘境，讓原PO忍不住向眾多求職者致歉「如果你有在內科找工作我先對不起你」。
不少上班族除了無奈，也替原PO感到不值「好不尊重人資這塊，這樣根本請不到對的人」、「主管太扯…根本沒在尊重面試者」、「真的很慘，求職者不知道內幕，只會直覺人資在搞」、「妳蠻可憐的要替雷包業務主管背鍋道歉」。