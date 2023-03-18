偷賣女兒BLACKPINK演唱會票！原因傻眼：文同垠同款媽媽
韓國人氣女團BLACKPINK今（18）日起一連兩天將在高雄市運主場館開唱，一大早就已經湧入不少歌迷排隊買周邊！不過除了搶不到票的粉絲哭哭之外，有位小女孩可是比更多人悲劇的！因為有一位女孩的媽媽偷偷把女兒的「3張演唱會票券」賣掉，並且以「經濟考量」為理由，讓不少網友傻眼表示「黑暗榮耀演的都是真的！太可怕！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名媽媽在臉書演唱會換票的社團貼文提到，老公因為愛女心切，所以買了三張BLACKPINK黃牛票要給女兒驚喜，「不過壞人我來做，有人需要請私訊，三張一起賣，金額如附圖，別擔心高鐵票我有訂好也可以原價轉讓」只見貼出的價碼，三張門票共賣2萬6964元，以這次BLACKPINK演唱會最高規格位置8800來看，三張也才2萬6400元，但這卻比較貴，顯然是「黃牛票」且非最佳位置，否則價格更頂天。
貼文曝光後，湧入想要購買的粉絲不間斷，不過也有不少網友紛紛不解表示「為什麼要賣掉？」結果該位媽媽竟然回應「因為我買了更貴的東西，理智線沒斷要經濟考量」。
讓不少網友瞬間傻眼的說「.....原來黑暗榮耀都是真的」、「不懂尊重小孩的父母真可悲」、「而且三張…..表示還有同行者的權益被犧牲.....媽媽都沒想過女兒要怎麼跟朋友交代嗎」、「伯母...我看你是不懂這個票有多珍貴喔...」、「沒買到票的我看到這貼文，只能說這位媽媽真的是撒旦」、「爸爸為了女兒，好不容易搶到三張...媽媽是在幹嘛啊」、「根本是宋慧喬的媽！氣死了！」而由於文章砲火太猛烈，已經被下架移除，網友都祈禱該位女孩有順利進場看到自己的偶像。