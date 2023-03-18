高雄備戰BLACKPINK演唱會　估兩小時疏散完畢

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陳其邁表示，昨天其實南下高雄高鐵幾乎都是客滿，有一些也是從國外來的旅客，高雄會盡地主之誼，不管是在維安、交通，還有整個演唱會的經濟，包括「加食延暢」，高雄市政府也特別推出50元商圈夜市券，所以只要是歌迷憑票根就可兌換50元商圈夜市券，可以到各地商圈夜市享受高雄美食及濃厚人情味。
交通局也提醒，散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線 R17 世運站轉乘，捷運屆時將視人潮加密班次及延長營運時間；此外，主辦單位特別安排「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場免費接駁專車，至高鐵左營站／台鐵新左營站後進行轉乘，免費散場接駁專車服務時間為 18 日 21 時 30 分至 23 時 30 分及 19 日20 時 30 分至 22 時 0 分，歡迎民眾多加利用。
世運周邊人行步道系統完整，也鼓勵民眾可多以步行方式前往左營站；高市府預估，以捷運全運能搭配接駁車情況下，約2小時可完成主要人潮疏運作業；另台鐵為服務外地歌迷，分別加開 18 日 23 時 30 分及 19 日 22 時 30 分的北上列車，詳細列車資訊請至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。
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