普發6000元撞5月繳稅傻眼！「4月大魔王」更狠：直接倒貼

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不過更有網友一語點破的是「這錢你沒辦法拿去修車喔....因為四月還有牌照稅要繳喔」、「別忘了，4月開徵牌照稅，立馬再繳回國庫囉」、「6000繳4月份的牌照稅還不夠，還要倒貼」、「不只五月要繳稅，六千元是要拿去繳牌照稅喔！感溫」、「6000不是要拿來繳電費用的嗎」、「$6000要繳稅，可能要再等等」；也讓不少網友被提醒嚇到表示「對吼....還有牌照稅！我都忘了」、「對欸！四月還有牌照稅啦，我直接倒貼了傻眼」。
原來，中央這普發6000元的政策一來一往，雖然是有了新的進展，不過發放時間點實在太尷尬，先是四月來到牌照稅繳費期間不說，五月也遇到報稅期，正巧最近電費又漲價，讓眾多民眾感受不到「還稅於民」的誠意，不少人認為如果是這樣，不如對人民減稅，也不必大費周章架構網站、浪費人力發放現金，節省不少行政、數位成本。
《NOWnews》記者也實際訪問民眾方小姐，她向記者透露，自己家中是一家三口，總計可以領取18000，不過家中有自用小客車兩台，四月的牌照稅一共是「11230+7120元」，光是兩台車就超過18000元，接著五月的所得稅+房屋稅以及六月的大客車營業用的牌照稅等等，完全都是倒貼返回國庫。
方小姐認為，多數民眾應該相當無奈，如果真的超徵稅收，那人民其實寧願減稅也不想要拿這6000元，加上發放時間這麼尷尬，才會讓這麼多人沒有感覺到有「還稅於民」的效果，因為只不過是一個拿了又噴回去的假象，加上這次又是發現金，刺激消費的功用一定也不會比過去的三倍券、五倍券來的好！政策實在還是需要檢討。
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