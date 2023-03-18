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普發6000元撞5月繳稅傻眼！「4月大魔王」更狠：直接倒貼

▲還税於民、普發6000元的政策近日終於有新的進度，不過民眾對於發放時間感到相當尷尬。（圖/記者張嘉哲攝）
▲還税於民、普發6000元的政策近日終於有新的進度，不過民眾對於發放時間感到相當尷尬。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

還税於民、普發6000元的政策近日終於有新的進度，財政部日前宣布，將於3月22日啟動預約登記作業，前5日將採身分證字號或居留證號尾數分流，領取的方式一共有五種管道，然而大約在4月初到中旬才會發放，消息讓不少網友直呼「五月就要繳稅.....發這個到底有何意義，根本就是直接噴回去！」不過就有其他民眾發現發放時機點更為尷尬的是，其實4月就要繳「牌照稅」，讓不少人恍然大悟更加傻眼「對吼！還有牌照稅！我直接倒貼」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「暫時克難一下！等領取$6000元後再處理」只見貼出的照片中，一輛白色的自小客車右後方直接破洞，裡面還長出植物之類的東西，照片讓不少人哭笑不得。

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▲一名網友宣稱領到6000元要修車，沒想到網友卻提到「四月要繳牌照稅」，喚醒不少人惡夢。（圖/爆廢公社）
不過更有網友一語點破的是「這錢你沒辦法拿去修車喔....因為四月還有牌照稅要繳喔」、「別忘了，4月開徵牌照稅，立馬再繳回國庫囉」、「6000繳4月份的牌照稅還不夠，還要倒貼」、「不只五月要繳稅，六千元是要拿去繳牌照稅喔！感溫」、「6000不是要拿來繳電費用的嗎」、「$6000要繳稅，可能要再等等」；也讓不少網友被提醒嚇到表示「對吼....還有牌照稅！我都忘了」、「對欸！四月還有牌照稅啦，我直接倒貼了傻眼」。

原來，中央這普發6000元的政策一來一往，雖然是有了新的進展，不過發放時間點實在太尷尬，先是四月來到牌照稅繳費期間不說，五月也遇到報稅期，正巧最近電費又漲價，讓眾多民眾感受不到「還稅於民」的誠意，不少人認為如果是這樣，不如對人民減稅，也不必大費周章架構網站、浪費人力發放現金，節省不少行政、數位成本。

▲千元鈔票、普發6000（圖／記者潘毅攝）
▲普發6000元時機點相當尷尬，正巧遇到四月要繳牌照稅、五月報稅，不少人都是直接噴回國庫。（圖／記者潘毅攝）
《NOWnews》記者也實際訪問民眾方小姐，她向記者透露，自己家中是一家三口，總計可以領取18000，不過家中有自用小客車兩台，四月的牌照稅一共是「11230+7120元」，光是兩台車就超過18000元，接著五月的所得稅+房屋稅以及六月的大客車營業用的牌照稅等等，完全都是倒貼返回國庫。

方小姐認為，多數民眾應該相當無奈，如果真的超徵稅收，那人民其實寧願減稅也不想要拿這6000元，加上發放時間這麼尷尬，才會讓這麼多人沒有感覺到有「還稅於民」的效果，因為只不過是一個拿了又噴回去的假象，加上這次又是發現金，刺激消費的功用一定也不會比過去的三倍券、五倍券來的好！政策實在還是需要檢討。



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