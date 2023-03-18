《暗黑破壞神4》太夯！玩家排隊搶進Beta 試玩評價曝光
Blizzard旗下大作《暗黑破壞神 4》在今（18）日凌晨展開 Beta 測試，開放預購者進入遊戲試玩序章以及第 1 章，全球玩家一窩蜂湧入，想要一探遊戲全新內容，並在體驗後發表看法以及建議。
記者潘毅/綜合報導
《暗黑破壞神 4》本次開放預購玩家搶先BETA測試，限時18日凌晨至20日，之後25至27日則是Beta公測，在直播平台Twitch上更一度高達90多萬同時觀看人數，甚至進入遊戲都要排隊等待，顯見全球玩家對於暗黑系列有多喜愛。
隨著玩家們進入遊戲後，也紛紛發表遊戲體驗，一部分人給予好評「玩過二代和三代的我，還喜歡這次的四代，總算錢沒有白花了」、「音效方面看得出很用心」、「目前感覺只是期望過高，而且只是Beta，還可以看看後面改善」、「玩了一小時，就給我馬上排隊，這種痛苦我來承擔就好」。
但多數網友則點出仍有待改善的地方，希望暴雪能在遊戲正式上市前做出改變，包含「技能樹單調」、「優化問題」、「打擊感無力、刷怪快感不太夠」等等。而實況主「惡魔貓」，也在遊玩七個多小時主線後，認為目前「遊戲體驗偏無聊」，技能部分也不夠豐富，若10分滿分會給予4~5分，但再加上售價考量，則會再扣一些分數。
不過《暗黑破壞神 4》現在畢竟只是BETA測試版本，若6月6日真正上市前，能夠吸收各界玩家的意見，相信能帶來更好的遊玩體驗。