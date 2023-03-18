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麥當勞退休！路易莎「變圖書館」戰翻　老闆曾喊1句尬爆

▲路易莎咖啡經常可以看到大批閱讀書籍的民眾，近日有網友討論「比例問題」，引起熱議。（圖／翻攝自路易莎咖啡 Louisa Coffee 臉書）
▲路易莎咖啡經常可以看到大批閱讀書籍的民眾，近日有網友討論「比例問題」，引起熱議。（圖／翻攝自路易莎咖啡 Louisa Coffee 臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

如果需要一個安靜又舒適的環境唸書，相信不少人都會選擇到圖書館去，不過近年來，不少年輕人都喜歡到「咖啡廳」讀書，點一杯茶飲在咖啡廳一坐就是一整個下午。然而近日，就有網友分享自己去連鎖咖啡店路易莎時，看到座位區景象讓他都有些許吃驚，整排的顧客幾乎都在唸書，讓網友調侃「麥當勞正式退休！」引起熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「店家經營不易，連路易莎都得斜槓K書中心」只見貼出的照片，真的不誇張！放眼望去十幾桌，至少高達80%的顧客都「正在看書」，還有人看到一半先補眠再說，獨特場景不看外面招牌，還真的會以為是來到圖書館。

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▲路易莎近日一張座位區照片引起網友熱烈討論，認為咖啡廳不是拿來唸書的地方。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我正式宣布！麥當勞退出K書中心行列」、「麥當勞退出K書中心的龍頭」、「麥當勞現在座位少很多，接棒給路易莎了」、「真正想消費的反而都找不到位置坐了」、「真的要用餐的人都沒得坐，翻桌率超低」、「其實我覺得這種行為真的很問號，你家沒桌子嗎」、「之前還被學生兇過說聊天太吵」、「看書可以，但老娘在聊天別叫我安靜，不然不會跟他客氣」。

不過也有網友認為「店家都沒說話了....是輪到你們在生氣什麼」、「說咖啡廳要翻桌率的是在搞笑嗎？你以為在吃熱炒啊？」、「誰不知道家裡可以唸書，去路易莎還是要消費的欸，當然就是有獨特因素才會去啊」、「但其實是因為很多時候圖書館都沒位置…我高中也是常常圖書館一開就去佔位，所以只好找咖啡廳念啊！」。

▲路易莎咖啡創辦人黃銘賢表示，雖然台灣創業環境艱難，但是年輕人不要害怕，有熱情仍然有機會。
▲路易莎咖啡創辦人黃銘賢曾表示「台灣人最喜歡談論翻桌率，我們又不是賣小火鍋」顯然不怕客人「久坐文化」（圖/路易莎提供）
而對於這個議題，路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢曾經接受《數位時代》專訪提到，表示「台灣人最喜歡談論翻桌率，我們又不是賣小火鍋」黃銘賢解釋，小火鍋的外帶比例可能不高，但路易莎卻有4成營收跟「to go」有關，他表示，路易莎在開每一間分店的時候，座位區的比例與門市的營業成本都有經過精準計算，當店面座位都被塞滿時，基本上營收就已經超過最大宗的固定成本，「所以翻桌率不是路易莎唯一追求的KPI。」

過去有相關爭議時，路易莎也出面回應「路易莎咖啡室全方位生活」門市，希望能提供民眾飲食、閱讀、交流、工作的場域，因此會藉由桌型、插座設置區塊或包廂，盡量區隔不同的使用需求，咖啡館的文化氛圍除了良好的場域，也需要靠消費者多方共識去形塑，靠近學區、住宅區、商辦的門市消費族群都不同，各門市會依現場情形彈性管理。

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