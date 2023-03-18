麥當勞退休！路易莎「變圖書館」戰翻　老闆曾喊1句尬爆

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貼文一出，不少網友紛紛回應「我正式宣布！麥當勞退出K書中心行列」、「麥當勞退出K書中心的龍頭」、「麥當勞現在座位少很多，接棒給路易莎了」、「真正想消費的反而都找不到位置坐了」、「真的要用餐的人都沒得坐，翻桌率超低」、「其實我覺得這種行為真的很問號，你家沒桌子嗎」、「之前還被學生兇過說聊天太吵」、「看書可以，但老娘在聊天別叫我安靜，不然不會跟他客氣」。
不過也有網友認為「店家都沒說話了....是輪到你們在生氣什麼」、「說咖啡廳要翻桌率的是在搞笑嗎？你以為在吃熱炒啊？」、「誰不知道家裡可以唸書，去路易莎還是要消費的欸，當然就是有獨特因素才會去啊」、「但其實是因為很多時候圖書館都沒位置…我高中也是常常圖書館一開就去佔位，所以只好找咖啡廳念啊！」。
而對於這個議題，路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢曾經接受《數位時代》專訪提到，表示「台灣人最喜歡談論翻桌率，我們又不是賣小火鍋」黃銘賢解釋，小火鍋的外帶比例可能不高，但路易莎卻有4成營收跟「to go」有關，他表示，路易莎在開每一間分店的時候，座位區的比例與門市的營業成本都有經過精準計算，當店面座位都被塞滿時，基本上營收就已經超過最大宗的固定成本，「所以翻桌率不是路易莎唯一追求的KPI。」
過去有相關爭議時，路易莎也出面回應「路易莎咖啡室全方位生活」門市，希望能提供民眾飲食、閱讀、交流、工作的場域，因此會藉由桌型、插座設置區塊或包廂，盡量區隔不同的使用需求，咖啡館的文化氛圍除了良好的場域，也需要靠消費者多方共識去形塑，靠近學區、住宅區、商辦的門市消費族群都不同，各門市會依現場情形彈性管理。