主管向下屬借錢！被追討「變臉開罵」 他崩潰：沒人敢惹
出社會後在職場闖蕩，除了工作能力顧好之外，該如何跟主管打好關係也是一大難題。就有位技工無奈訴苦，上頭的主管時常向下屬們借幾百元，卻不曾主動還過，而他曾主動開口討錢，結果卻換來一頓痛罵，工作現況曝光，也引發許多上班族注目，並給出各種建言。
記者潘毅/綜合報導
「我真的不想再借錢給他了！」一位技工在臉書《匿名公社》上大吐苦水「主管很常跟我借錢，訂下午茶飲料點心也都擺爛不付錢，而借錢的原因都是『忘了帶錢』、『老婆不給零用錢』 等」。雖然主管借的金額都是2、3百元，但累積下來卻也十分可觀，原PO曾嘗試開口討錢，卻換來一陣痛罵「跟主管討他還會生氣，罵我有缺這200嗎？」
變成「行動小豬撲滿」的其實不只原PO，整間公司的技工們，幾乎都被借過一輪，現在公司人人看到這位主管，都會像看到冤家一樣繞道而行。昨（17）日原PO為了不再被借錢，決定只帶300元出門，沒想到主管得知後，竟然還硬要借走其中的200元，還開口嘲諷「男人出門只帶300很沒用」。
此話一出，讓原PO再也不想忍受「他自己老是跟人借錢就很有用？」但主管手握年終考績的生殺大權，也讓整間公司都不敢妄動「沒人敢跟他起衝突，但我真的不想再借錢給他了」。
而遭遇曝光後，立刻吸引不少上班族搖頭回應「如果不想起衝突，就直接改用電子支付，現金都別帶了」、「我想他也只是基層主管，他上面的如果知道他跟部屬借錢又不還，應該會處理吧」、「主管的行為太誇張了，幾百是小錢那他借個屁，誰不是為了他所謂的小錢在努力工作」。