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獨／陳其邁到BLACKPINK演唱會視察　交通狀況順暢

▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會現場的指揮中心了解交通、疏運狀況。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）
▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會現場的指揮中心了解交通、疏運狀況。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）

記者鄭婷襄／高雄報導

韓國知名女團BLACKPINK今（18）日、19日在高雄世運主場館舉行演唱會，四人中午才剛降落在小港機場，歌迷就已經提前到演唱會所在地世運主場館買周邊商品，高雄市長陳其邁也在下午，演唱會演出前就親自到設置在演唱會現場的指揮中心了解交通、疏運狀況。

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▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會外了解交通、疏運狀況。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會外了解交通、疏運狀況。（圖／高雄市政府提供）
BLACKPINK在台灣的唯一一場演唱會就在高雄，因演唱會人潮多，高雄市政府指出，為讓所有粉絲來到高雄皆能賓至如歸，市府處於積極備戰狀態，高雄市長陳其邁相當重視，也指派秘書長郭添貴在演唱會現場成立指揮中心坐鎮，由交通局等單位進駐，他也臨時擠出行程空檔，親自到指揮中心了解狀況。

▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會現場的指揮中心了解交通、疏運狀況。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁在BLACKPINK演唱會演出前，親自到演唱會現場的指揮中心了解交通、疏運狀況。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府也呼籲歌迷們多搭乘大眾運輸，交通局建議搭乘捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5-8 分鐘即可抵達演唱會場，3月18、19日兩天，每天8～24時世運大道將交通管制，市府交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

▲BLACKPINK演唱會在高雄世運主場館，午後即湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）
▲BLACKPINK演唱會在高雄世運主場館，午後即湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）
演唱會現場不提供停車位，「千萬不要開車來，搭捷運是最聰明最方便的選擇」。散場部分歌迷可搭乘免費散場接駁專車至新左營站再轉乘，專車服務時間為 18 日 21 時 30 分至 23 時 30 分及 19 日20 時 30 分至 22 時 0 分，歡迎民眾多加利用。捷運屆時將視人潮加密班次及延長營運時間，預估約2小時可完成散場疏散。

高雄市副秘書長王啓川指出，高雄世運主場館舉辦大型演唱會並非第一次，高雄市政府對於疏運已經很有經驗，目前交通、捷運、人潮狀況都沒有問題，演唱會預計在晚間九點半結束，交通局預估約2小時可完成散場疏散。

▲BLACKPINK演唱會在高雄世運主場館，午後即湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）
▲BLACKPINK演唱會在高雄世運主場館，午後即湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.18）



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