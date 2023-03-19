BLACKPINK世運主場館演唱會爆滿 散場疏運兩小時內完成
韓國知名女團BLACKPINK於3月18日、19日在高雄世運主場館舉行演唱會，昨（18）日第一場演唱會就有大量歌迷湧入，高雄市長陳其邁下午也親至主場館應變中心督軍輸運工作，民眾進、離場秩序良好，演唱會現場於21時45分結束，於23時35分即完成疏運，較原預估散場所需時間120分鐘提早完成，高雄市長陳其邁感謝民眾配合使用公共運輸。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，世運主場館今晚湧入大量樂迷一起同歡，為順利運散歌迷，市府於演唱會前即強力宣導使用捷運進場，並特別指派秘書長郭添貴進駐現場應變中心，加密捷運班距至3分鐘，同時增派散場接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。
據高雄捷運公司統計，搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次，截止晚上11時40分，全天總運量已突破25萬人次。
為了疏運逾4.5萬人潮，除了捷運外，交通局在演唱會散場時更加派40輛接駁車投入輸運，直達左營高鐵站，高市交通局指出，演唱會整體疏運狀況良好，於晚間23時35分前順利疏散完成，於110分鐘內順利完成疏運，預期明天人潮與今天相近，呼籲歌迷多使用捷運系統或步行進入主場館，是最聰明的選擇。