BLACKPINK只唱107分鐘下台！中文讚南台灣美爆：謝謝高雄

BLACKPINK高雄23首完整歌單！第2天也唱107分鐘公平寵粉

▲BLACKPINK高雄2場演唱會圓滿落幕。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK高雄2場演唱會圓滿落幕。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/高雄報導

南韓女天團BLACKPINK今（19日）在高雄體育館開唱，原定晚間6點30分開場，延遲16分至6點46分才開始；巧的是4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 18日的演出總計唱了107分鐘，今晚依舊一分不差唱滿107分鐘，於晚間8點33分結束，「超公平對待」2場購票的BLINK（粉絲名）。

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BLACKPINK高雄演出一場共準備23首歌曲表演，以及4位成員SOLO舞台，其中Rosé、Lisa各自準備2首單獨表演，整場包含3段Talk、7支Video、1支MV，以及DANCE JAM和BAND JAM，2場表演各別總長都是107分鐘。

4位成員結束19日演出後，將會搭專機離台，班機不公開。

BLACKPINK「BORN PINK」高雄站完整歌單：

1.《HOW YOU LIKE THAT》

2.《PRETTY SAVAGE》

3.《WHISTLE》

4.《DON’T KNOW WHAT TO DO》

5.《LOVESICK GIRLS + OUTRO》

6.《KILL THIS LOVE》

7.《CRAZY OVER YOU》

8.《PLAYING WITH FIRE》

9.《TALLY》

10.《PINK VENOM》

11.JISOO《LIAR》

12.JENNIE《I LOVE YOU & ME》

13.ROSE《HARD TO LOVE（SHORT VER.）》

14.ROSE《ON THE GROUND》-

15.LISA《LALISA（SHORT VER.）》

16.LISA《MONEY》

17.《SHUT DOWN》

18.《TYPE GIRL》

19.《DDU-DU DDU-DU》

20.《FOREVER YOUNG》

21.《YEAH YEAH YEAH》

22.《STAY》

23.《AS IF IT’S YOUR LAST》



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