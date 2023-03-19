BLACKPINK高雄23首完整歌單！第2天也唱107分鐘公平寵粉

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4位成員結束19日演出後，將會搭專機離台，班機不公開。
BLACKPINK「BORN PINK」高雄站完整歌單：
1.《HOW YOU LIKE THAT》
2.《PRETTY SAVAGE》
3.《WHISTLE》
4.《DON’T KNOW WHAT TO DO》
5.《LOVESICK GIRLS + OUTRO》
6.《KILL THIS LOVE》
7.《CRAZY OVER YOU》
8.《PLAYING WITH FIRE》
9.《TALLY》
10.《PINK VENOM》
11.JISOO《LIAR》
12.JENNIE《I LOVE YOU & ME》
13.ROSE《HARD TO LOVE（SHORT VER.）》
14.ROSE《ON THE GROUND》-
15.LISA《LALISA（SHORT VER.）》
16.LISA《MONEY》
17.《SHUT DOWN》
18.《TYPE GIRL》
19.《DDU-DU DDU-DU》
20.《FOREVER YOUNG》
21.《YEAH YEAH YEAH》
22.《STAY》
23.《AS IF IT’S YOUR LAST》
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