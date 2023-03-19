兒吵喝可樂！爸回1句拒絕 國小生竟怒罵：沒錢幹嘛生我
現代孩子越來越精明，對於許多家長而言，教孩子是越來越難的一件苦差事。日前就有民眾出門吃飯遇到一家人，其中小孩子吵著要喝可樂，爸爸拒絕後，遭到還是國小生的兒子反罵：「沒錢為什麼把我生下來」，詳細對話內容曝光，引發各路網友省思。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到，之前到一間餐廳吃飯時，隨後隔壁也來了一家子入座，其中孩子大約只有小二、小三左右的年紀。沒想到剛入座，孩子就開始吵著要喝可樂，而爸爸則隨口回「沒錢，而且喝那個對身體也不好」，沒想到這句話被兒子拿來大做文章，情緒爆炸反罵：「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」
此話一出，坐在一旁的媽媽什麼話也沒說，直接走到冰箱默默拿來了一瓶可樂。一旁目睹全程的原PO十分詫異，「那小孩看起來才小二小三，說這些話做父母的有什麼感想？現在都這麼早熟嗎？是因為環境還是資訊太發達？」
而貼文曝光後，更是掀起爭論，一派網友感慨：「現在孩子難教」、「就是因為生了你才沒錢」、「還好我沒錢不敢生」、「真不該生這種小孩」；但也有人認為「這小孩不簡單，我小時候還真沒想過」、「這父親應該要機會教育孩子，告知不給喝的原因而非隨便搪塞」、「我幼稚園的兒子會說爸爸我也要喝，我會說這是大人的飲料」、「小孩得分」、「這小孩聰明，的確是爸爸的問題，教小孩不是隨便找理由搪塞的」。