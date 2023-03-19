晚餐就吃這！雙層巴士上爽吃君悅好料 鴨胸、牛排通通有
上班族趕緊把握假日來好好犒賞自己一下！今（19）日北市觀傳局宣布「台北市雙層餐車」第6季今起上線，這次特別攜手五星級台北君悅酒店推出「義享曼哈頓晚宴」，讓你在雙層巴士上吃晚餐就像一秒穿越到紐約曼哈頓。除了晚餐，當然還有君悅最赫赫有名的下午茶組合，推出飯店內熱賣甜、鹹點，今天就去好好享受吧！
記者汪睿琦/綜合報導
北市雙層餐車自推出以來已經舉辦6季，營運期間廣受各地遊客歡迎。今觀傳局說明，首先登場的是下午時段，網羅君悅酒店下午茶特色地中海歐陸元素，推出鹹甜交織的「香頌午茶組合」。
其中3款鹹點選用義大利帕馬火腿、慢烤香料豬頸肉及烤義式小牛膝派，分別搭配鮮果、蜂蜜香料與麵包；甜點則提供70%生巧克力蛋糕、檸檬栗子蒙布朗、水果串及君度橙酒凍，在春日徐徐微風中品嚐正好。
來到重頭戲晚餐時段，「義享曼哈頓晚宴」前菜由廚藝團隊費時2小時自行煙燻宜蘭櫻桃鴨胸，舒肥後再以慢火香煎增添誘人香氣，搭配自製莓果油醋及道地醬汁，一口咬下莓果酸甜加上鴨胸油脂豐富口感，簡直不要太銷魂！另外，主菜採義式紙包春雞或鱸魚，主廚團隊以各式辛香料費時醃製24小時，入烤箱前再包入橄欖油、白酒與帕馬火腿高溫燒烤，匯集豐沛的肉汁香氣與香料精華，絕對一吃難忘；甜點推出燕麥奶凍、芒果果凍、新鮮水果。另外，本季菜單也貼心持續推出素食套餐，讓素食者也能盡情享受「偽曼哈頓之旅」。
看完上述介紹是否很想衝了呢？觀傳局說明，餐車全車共有5張4人座及3張雙人座，營業期間為每週二至週日下午2點至9點，每天共有3個餐期，分別為1次下午茶（下午14點）及2次晚餐（下午17點、下午19:30）；除此之外，今（3/19）起，推出為期3個月的當日壽星活動，只要出示有效證件證明為當日壽星，則加贈可愛小禮品1個，贈完為止，3～5月的壽星們不妨來台北市雙層餐車慶生，留下不一樣的生日回憶！