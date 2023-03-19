吃屎哥鬧場魔獸！今又曬BLACKPINK門票 預告「幹大事」
台灣爭議網紅「吃屎哥」游兆霖昨（18）日才在T1職籃桃園雲豹主場賽事中，突然衝進場內鬧場，甚至還排徊在「魔獸」Dwight Howard身旁，最終遭現場四位維安人員架出場，沒想到今（19）日吃屎哥又在臉書上曬出BLACKPINK演唱會門票，還預告「要去挑戰」，讓不少民眾深怕他又會到現場鬧事。
記者潘毅/綜合報導
昨（18）日吃屎哥跑到T1桃園雲豹主場鬧事，一度造成場上賽事中止，讓現場主播忍不住痛批「想紅也不是這樣」。而魔獸本人也有些不滿回應，「球迷跑到場中是非常危險的事情，他可能只是想紅，但卻干擾了比賽，如果他做出攻擊球員的舉動，就會導致無法收拾的後果，希望未來不要再發生。」
沒想到吃屎哥似乎還不善罷干休，今（19）日中午又在臉書上曬出一張BLACKPINK演唱會門票，更預告「今天我要去挑戰BLACKPINK，我只幹大的！錢來就幹！」還酸粉絲買不到票。
吃屎哥疑似預告要鬧場的貼文曝光，也讓不少民眾不滿在下方留言制止：「人家BLACKPINK保鑣個頭壯又多， 你可能剛進場就先被關心囉」、「又要丟臉到韓國去了」、「雲豹鬧的不夠嘛⋯」、「做秀，丟臉」。