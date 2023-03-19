1疊BLACKPINK私密票券外流「爆超賣」！主辦否認：願清查
南韓女天團BLACKPINK於18日、19日在高雄體育館開唱，首場就釀出不少爭議，藝人李愛綺指控主辦單位「超賣」，她聲稱透過正當管道購票，演出當天卻沒票進場，場外有多達50名觀眾遇到類似事件；今（19日）上午也有網友表示，家人透過關係買到「公關票」，同樣因為發生「超賣導致票不夠」無法進場，Live Nation Taiwan回應《NOWnews今日新聞》嚴正聲明「一張票券不可能重複賣2次，主辦單位跟售票系統絕無超賣行為，若仍有疑問，請提出販售者姓名，我們一定會做內部清查與懲處」。
記者陳雅蘭/高雄報導
李愛綺18日表示，2個多月前透過關係購買原價加價1000元的票券，總計付了9000多元，但昨要進場時，卻被通知主辦超賣「沒有票了」，而且對方表示會退款，場外多達50人跟她一樣，李愛綺疑惑表示：「如果錢可以退回來，那就代表真的有這個人的存在啊。」
今早網友投稿DCARD，表示發生跟李愛綺同樣狀況，網友的家人透過關係買到2張公關票，也是在演出當天被告知「票沒了」，販售票券的人還表示「19日再看看會不會有票」，話語透露出是主辦單位內部人員，而該網友最後也有收到退款，證實並非跟不肖黃牛購票。
對於主辦單位內部人員私自售票而導致超賣的情形，Live Nation Taiwan表示：「我們發現場外有人自製假的VIP證件，聲稱主辦單位因超賣關係無法提供票券，改為憑VIP證即可入場，但那證件是假的，我們並沒有販售、提供VIP證，因為非授權當然也就不能入場，『只要你是持有效票券，一定會給入場』。」
Live Nation Taiwan再度強調，主辦單位跟廠商並未重複售票跟超賣，若民眾仍存有質疑，「請提供內部人員姓名或是有利證據以便我們清查與懲處，若經查發現並非我們內部問題，就無法提供協助」，主辦也呼籲，若觀眾提出不實指控，他們將保留法律追訴權。