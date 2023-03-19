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「跑步是流淌在血液的執著」　長跑女神雷理莎萬金馬封后

▲馬拉松好手雷理莎拚盡全力拿下國內女子組冠軍。官方提供
▲馬拉松好手雷理莎拚盡全力拿下國內女子組冠軍。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

台灣「長跑女神」雷理莎今在2023新北市萬金石馬拉松與各國好手互尬，最終他以2小時46分24秒完賽，拿下總排第7名，同時也是國內馬拉松女子組冠軍，達成賽前目標。

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長跑女神雷理莎自國中便於田徑場上備受矚目，2005年於全國中等學校運動會拿下女子1,500公尺三連霸成績，更一舉改寫大會紀錄，至今仍未被打破。

談及過去曾一度放棄跑步，如今再次重回戰場，並取得不斐的成績，雷理莎形容跑步是流淌在血液裡的一份執著與熱愛，在歷經種種掙扎後回歸，更深刻體悟到跑步不僅讓自己感覺確切地活著，也進一步學會專注當下與堅持前行。

自國中便夢想跑進奧運的雷理莎，今年將透過各項金標賽事以爭取2024巴黎奧運馬拉松門票，近日也將首次參加全台唯一的金標馬拉松賽事 – 萬金石馬拉松。

雷理莎表示，在經歷剛比賽結束、跑步量大的疲勞期，首要任務便是讓身體恢復，並再次調整好備賽心態。後續的訓練計畫除了把基礎跑量向上調升，還會與教練密切合作，再透過科技輔助，檢視自己訓練到修復、賽前到賽後的各項生理數據，同時調整跑姿與配速將整體速度再提升，也不排除移地訓練的可能性。

為持續累計奧運積分前進巴黎，繼台灣之後，雷理莎將鎖定7月澳洲黃金賽事，也希望獲選參加國際受認證的賽事累積奧運積分。

關於10月份的全國運動會則會視狀況決定，如當時的身體素質有達到訓練目標，將考慮報名5,000公尺或10,000公尺項目。

對於同樣努力不懈、堅定向前的跑者們，雷理莎鼓勵道：「你在做什麼，自己要先信，別讓任何人告訴你做不到。路上總會碰到困難，但就跟馬拉松一樣，為了心裡的火焰堅持住，該發生的終究會發生。」

▲搭載業界頂規科技的新一代Forerunner 965與265，可於訓練中迅速調整配速提升跑步效率，對於自身訓練更有掌握度，讓雷理莎讚嘆不已。官方提供
▲搭載業界頂規科技的新一代Forerunner 965與265，可於訓練中迅速調整配速提升跑步效率，對於自身訓練更有掌握度，讓雷理莎讚嘆不已。官方提供
同時雷理莎也分享秘密武器，她運用Garmin的最新科技「Forerunner 965 GPS全方位鐵人運動錶」與「Forerunner 265 GPS智慧心率進階跑錶」，檢視自己的身體狀況，透過智慧穿戴裝置達到科學化訓練，有效提升運動表現的方式。

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