高雄搶搭BLACKPINK熱 陳其邁感受國際天團魅力
韓國知名女團BLACKPINK於3月18日、19日在高雄世運主場館舉行演唱會，昨（18）日第一場演唱會就有大量歌迷湧入，高雄市長陳其邁也連兩天到場視察他最關心的交通狀況，也見到場內外大批的年輕歌迷，至於會不會去進入會場親炙天團魅力，陳其邁則笑說沒有票啦。
記者鄭婷襄／高雄報導
BLACKPINK天團魅力席捲高雄，全台甚至鄰近香港、東南亞國家的樂迷，都聚集高雄世運主場館來看BLACKPINK演唱會，沒買到票的民眾也駐足場外同步感受音樂魅力，據高雄捷運統計，族高雄捷運整體運量是256,252人，比跨年的249,552人還要多。
陳其邁說，他觀察到參加BLACKPINK演唱會的年齡層偏低，昨日為了疏運超過4.5萬的人潮，捷運世運站以3分鐘密集班距進行輸運，散場時更加派40輛接駁車投入輸運直達左營高鐵站，陳其邁指出，若不想排隊等待搭車的民眾也可選擇步行前往左營高鐵站，也只要30分鐘的路程。
高雄今年2月到4月估有21場次大型演出，市府初估產值將逾7餘億元，BLACKPINK演唱會結束後，4月1日甚至即將同時迎來三場大型演唱會，除了在世運主場館的五月天、高雄巨蛋的阿妹，甚至在高雄駁二也有大港開唱，屆時全台愛樂人士都將齊聚高雄，陳其邁說，這對於交通是很大的挑戰，但相信高雄會讓大家賓至如歸，聽好音樂、吃好美食、玩好高雄。