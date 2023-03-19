BLACKPINK演唱會台最終場 陳其邁督軍散場疏運僅90分鐘
國際知名韓國女團BLACKPINK，今（19）日在高雄世運主場館舉行台灣最終場演唱會，來自世界各地大量樂迷湧入，高雄市長陳其邁今日上午再度親至主場館應變中心督軍疏運工作，演唱會於20時35分結束，於22時05分完成疏運，90分鐘內即完成交通疏運，比昨日110分鐘更早，陳其邁感謝民眾配合使用公共運輸。
記者鄭婷襄／高雄報導
據高雄捷運公司統計，今天搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3.55萬人次，2場演唱會日運量總計已突破50萬人次。
今日為收假前一日，為順利疏運全台各地湧入之樂迷，高雄市長陳其邁親自指揮中心督軍疏運工作；交通局表示，今日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為24.5萬人，演唱會散場時更加派43輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站。
交通局說，演唱會整體疏運狀況良好，在今日晚間22時05分前即順利疏散完成，於90分鐘內順利完成疏運，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓2場演唱會交通疏運均提前完成疏運；高雄市長陳其邁也特別慰勞這2日警察局、義交大隊、文化局、捷運公司、交通局等工作人員辛勞，更感謝民眾配合搭乘公共運輸，讓這2日活動疏運圓滿達成。