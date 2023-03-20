輔大陳若儀不放棄！公開「小姑照片姓名」 力求復合男方
今年一月初一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果意外引起網友關注，沒想到最後連婚都結不成，即便已經被男方分手，但仍然糾纏對方的家人至今。日前甚至把她那「無緣小姑」的照片跟姓名都公開，甚至自爆半夜做惡夢還會打給男方，疑似還在力求與對方復合的道路上，讓不少網友看傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
這位「輔大陳若儀」日前在臉書社團「匿名公社」貼文，貼出她與前男友妹妹的對話，只見她半夜試圖打給「無緣小姑」，但對方都沒有回應，讓輔大陳若儀痛批「妳不敢接我電話是心虛嗎？我都已經跟妳道過歉了，妳是還想怎樣？」隨後小姑回應「妳半夜擾人還問我想怎樣？妳公開我LINE頭貼的事，我都還沒找妳算帳，妳還比我兇！」
原來上一回，輔大陳若儀在半夜的時候，因為「做惡夢」半夜打給前男友，引來前男友妹妹勸阻這樣的行為，結果輔大陳若儀公開兩人對話時，直接不碼頭貼將「無緣小姑」照片公開，而這一回更是直接將她LINE名字也公開沒有碼掉，還批評男方妹妹說「妳敢說今天要不是妳，我跟妳哥會走到這格地步！現在已讀不回是心虛了嗎？我這小姑真的是吃人夠夠」。
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「公開別人姓名跟照片....真的是....」、「連人家名字都直接曝光了，這是不是可以吉了？」、「這個馬賽克真的太故意了，都故意不碼頭，這次姓名也公開，真的很誇張」、「把人家名字公布出來，真的有夠沒品，妳前男友沒娶到妳，真的是三生有幸」、「到底是要演完了沒，還想復合想瘋了是不是啊，放手吧」、「別再糾纏男方了啊啊啊，好險人家沒娶你啊」。