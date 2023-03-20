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周六補班怒吃麥當勞「雞塊買10送10」　漢堡王77元送華堡

▲本周六3/25又要補班！怒吃漢堡王華堡57折優惠，加購原味華堡只要77元。麥當勞歡樂送輸入優惠碼「10NUG」爽吃「麥克鷄塊買10送10」，經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」。（圖／漢堡王提供）
▲本周六3/25又要補班！怒吃漢堡王華堡57折優惠，加購原味華堡只要77元。麥當勞歡樂送輸入優惠碼「10NUG」爽吃「麥克鷄塊買10送10」，經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

本周六（3/25）又要補班必須得怒吃！漢堡王推出官網消費外帶或外送滿249元，可享原味華堡57折，只要輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可以「77元加購原味華堡」。而麥當勞歡樂送最新好康，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於「麥克鷄塊買10送10」

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周六補班不憂鬱，漢堡王提前釋出優惠安慰廣大上班族，3/24、3/25快閃兩天，官網消費外帶或外送滿249元，輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可用「77元加購原味華堡」，算下來多吃一顆明星商品原味華堡可享57折優惠。

而且優惠還沒完，自3/24～4/10連假也有激省好康，至漢堡王官網訂購限定「好事花生連 假雙人套餐」祭出超划算66折優惠，爽吃花生安格斯牛肉堡＋火烤雞腿培根堡＋6塊雞塊＋中薯＋2杯百事可樂，只要299元兩個人就能吃超飽。

另外，最新麥當勞歡樂送也有「買1買1」優惠！使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，其中麥克鷄塊「買10送10」優惠重出江湖！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

▲漢堡王真的宣布漲價了！確定將於2023/1/4起正式調漲部分漢堡類價格，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。並規劃出全新「King Deals 超省系列」提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王補班日3/24、3/25快閃兩天，官網滿額即可用「77元」加購原味華堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》幫大家盤點5家速食倒數優惠，麥當勞「買1送1」、拿坡里「6塊炸雞桶229元」最後7天別錯過，還有必勝客披薩「買小送小」、肯德基隱藏優惠「炸雞+2蛋撻+紅茶」只要100元！（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送最新好康，輸入優惠碼「10NUG」可享「麥克鷄塊買10送10」，經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝）

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