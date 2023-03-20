周六補班怒吃麥當勞「雞塊買10送10」 漢堡王77元送華堡
本周六（3/25）又要補班必須得怒吃！漢堡王推出官網消費外帶或外送滿249元，可享原味華堡57折，只要輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可以「77元加購原味華堡」。而麥當勞歡樂送最新好康，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於「麥克鷄塊買10送10」！
記者蕭涵云/綜合報導
周六補班不憂鬱，漢堡王提前釋出優惠安慰廣大上班族，3/24、3/25快閃兩天，官網消費外帶或外送滿249元，輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可用「77元加購原味華堡」，算下來多吃一顆明星商品原味華堡可享57折優惠。
而且優惠還沒完，自3/24～4/10連假也有激省好康，至漢堡王官網訂購限定「好事花生連 假雙人套餐」祭出超划算66折優惠，爽吃花生安格斯牛肉堡＋火烤雞腿培根堡＋6塊雞塊＋中薯＋2杯百事可樂，只要299元兩個人就能吃超飽。
另外，最新麥當勞歡樂送也有「買1買1」優惠！使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，其中麥克鷄塊「買10送10」優惠重出江湖！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。