麥當勞「雞塊買10送10」 OREO冰炫風、香鷄翅也買1送1
▲麥當勞明開賣BT21甜心卡，回歸韓風炸鷄腿秀BT21限定包裝，新推OREO草莓冰炫風、草莓優格雙餡派；再挖出冰炫風買1送1。最新歡樂送優惠碼「10NUG」可享麥克鷄塊「買10送10」，經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-03-14 11:07:13
麥當勞明天不只開賣
2023年全新「BT21甜心卡」，還回歸 「經典甜辣韓風炸鷄腿」秀出 「BT21限定包裝」，應景草莓季新推「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」。再挖出白色情人節 「OREO冰炫風買1送1」優惠；還有最新歡樂送輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，其中麥克鷄塊相當於「買10送10」優惠，鐵粉一定要好好把握。
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麥當勞歡樂送也有「買1買1」優惠！使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，其中 麥克鷄塊「買10送10」優惠重出江湖！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
另外，《NOWnews今日新聞》還搶先揭露，必勝客為謝謝中華隊在經典賽奮戰到最後一刻，宣布超佛心的「大披薩199元」優惠將延長到3/31月底，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑，暖心加碼15天，
必勝客限定。 「平日外帶大比薩只要199元」 ▲左起：「草莓優格雙餡派」單點45元、「OREO草莓冰炫風」單點65元，自3/15至5/23止，限期供應或售完為止。（圖／台灣麥當勞提供） ▲麥當勞最新歡樂送優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝） ▲必勝客暖心加碼15天，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底。（圖／翻攝自肯德基FB）