獨／必勝客超佛「大披薩199元」延長到月底：謝謝中華隊
雖然經典賽台灣無緣晉級八強前進東京，謝謝中華隊奮戰到最後一刻！必勝客今（13）日宣布，將延長「8款大披薩天天只要199元」優惠到3/31月底，暖心加碼15天，限定「平日外帶大比薩只要199元」，也太佛心了吧！而「蒙恩聽障烘焙坊」也推出到門市喊「中華隊加油」，免費贈送「鳳梨酥6入裝」活動，同樣到3/31都能兌換。
記者蕭涵云/台北報導
原本必勝客為響應WBC世界棒球經典賽開打，推出限時12天外帶「8款大披薩天天只要199元」優惠應援中華隊，如今雖然經典賽台灣無緣晉級八強前進東京，但為了感謝中華隊奮戰到最後一刻，官方小編在粉專直呼「必勝精神永在心中，以你為榮 謝謝你們扛起全台的期待」，宣布暖心加碼15天，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底！實在太佛心。
包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，也直接省下超過300元。把握最後15天一起吃起來，感謝中華隊！
另外，「蒙恩聽障烘焙坊」也鼓勵消費者到門市喊「中華隊加油」，就免費贈送「鳳梨酥6入裝」乙盒，活動同樣到3/31，有網友分享已經兌換成功的好康，還透露其實不用喊太大聲就能免費換，因為「前面一組喊太大聲 被店員制止」，趣事笑翻網友，也引起大家讚聲店家餅乾好吃又有愛心。