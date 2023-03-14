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麥當勞回歸韓風炸雞秀「BT21包裝」　新推「1+1星級點」

▲麥當勞明天「BT21甜心卡」開賣前，偷偷秀出「BT21小廢包」，又宣布「BT21限定包裝」回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」！還有全新「1+1星級點」超值89元優惠價。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞明天「BT21甜心卡」開賣前，偷偷秀出「BT21小廢包」，又宣布「BT21限定包裝」回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」！還有全新「1+1星級點」超值89元優惠價。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

BT21迷真的要瘋掉！一早《NOWnews今日新聞》才搶先曝光麥當勞聯名「BT21小廢包」！明天2023年全新「BT21甜心卡」開賣前，麥當勞又宣布3/15～4/18回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」，並攜手LINE FRIENDS一次推出六款「BT21限定包裝」，包含「經典甜辣韓風炸鷄腿」外盒兩款、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋；還有全新「1+1星級點」定明星商品搭配指定飲料只要超值89元優惠價，不吃怎麼行。

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麥當勞把麥脆鷄腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，自2020推出受到歡迎，成為年年回歸的經典美味。今年除了3/15～4/18正式回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」，麥當勞還攜手LINE FRIENDS全球著名IP BT21，專門打造「BT21限定包裝」超萌加持，一次推出六款包含「經典甜辣韓風炸鷄腿」外盒兩款、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋，搭配2023全新4款「BT21甜心卡」，還有隱藏版「BT21小廢包」，真的會讓BT21迷搶到瘋掉！

麥當勞換新菜單的腳步還沒停，除了原有的「1+1=$50」外，正式菜單再加入自3/15全新推出的「1+1星級點」89元優惠，指定明星商品包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，搭配指定飲料經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲（含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)）只要超值89元。

應景草莓季，更同步推出限量粉紅系甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」，以奶香濃郁的冰淇淋鋪底的「OREO草莓冰炫風」，搭配OREO餅乾脆片及草莓果醬，迸發酸甜滋味；清爽滑順的「草莓優格雙餡派」，吃得到粉紅派皮、草莓果醬與優格。

另外，漢堡王也新上市牽絲美味Mozzarella 莫札瑞拉起司系列，今白色情人節當天憑「麥當勞優惠券」，到全台漢堡王門市門市購買「King Deals 超省套餐」全面下殺99元！而且不管是紙本優惠券、優惠券截圖都可用。今起臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買最新King Deals 超省莫札瑞拉起司套餐，「再送3塊雞塊」。

▲麥當勞3/15～4/18回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞3/15～4/18回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞攜手BT21打造六款聯名包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「經典甜辣韓風炸鷄腿」，單點一塊75元；經典甜辣韓風炸鷄腿(2塊)經典套餐215元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞明天「BT21甜心卡」開賣前，偷偷秀出「BT21小廢包」，又宣布「BT21限定包裝」回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」！還有全新「1+1星級點」超值89元優惠價。（圖／台灣麥當勞提供）
▲經典甜辣韓風炸鷄腿一塊盒、經典甜辣韓風炸鷄腿兩塊盒、麥克鷄塊/鷄翅分享盒、麥脆鷄腿/鷄塊鷄腿分享盒、中杯冷飲杯、外帶紙袋，通通換上BT21限定包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞3/15起「1+1 星級點」89元優惠正式加入菜單。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞3/15起「1+1 星級點」89元優惠正式加入菜單。（圖／台灣麥當勞提供）

獨／麥當勞BT21甜心卡明開賣！邱鋒澤搶先曝光小廢包超萌

麥當勞「雞塊買10送10」　OREO冰炫風、香鷄翅也買1送1

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