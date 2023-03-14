麥當勞回歸韓風炸雞秀「BT21包裝」 新推「1+1星級點」
BT21迷真的要瘋掉！一早《NOWnews今日新聞》才搶先曝光麥當勞聯名「BT21小廢包」！明天2023年全新「BT21甜心卡」開賣前，麥當勞又宣布3/15～4/18回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」，並攜手LINE FRIENDS一次推出六款「BT21限定包裝」，包含「經典甜辣韓風炸鷄腿」外盒兩款、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋；還有全新「1+1星級點」定明星商品搭配指定飲料只要超值89元優惠價，不吃怎麼行。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞把麥脆鷄腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，自2020推出受到歡迎，成為年年回歸的經典美味。今年除了3/15～4/18正式回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」，麥當勞還攜手LINE FRIENDS全球著名IP BT21，專門打造「BT21限定包裝」超萌加持，一次推出六款包含「經典甜辣韓風炸鷄腿」外盒兩款、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋，搭配2023全新4款「BT21甜心卡」，還有隱藏版「BT21小廢包」，真的會讓BT21迷搶到瘋掉！
麥當勞換新菜單的腳步還沒停，除了原有的「1+1=$50」外，正式菜單再加入自3/15全新推出的「1+1星級點」89元優惠，指定明星商品包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，搭配指定飲料經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲（含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)）只要超值89元。
應景草莓季，更同步推出限量粉紅系甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」，以奶香濃郁的冰淇淋鋪底的「OREO草莓冰炫風」，搭配OREO餅乾脆片及草莓果醬，迸發酸甜滋味；清爽滑順的「草莓優格雙餡派」，吃得到粉紅派皮、草莓果醬與優格。
另外，漢堡王也新上市牽絲美味Mozzarella 莫札瑞拉起司系列，今白色情人節當天憑「麥當勞優惠券」，到全台漢堡王門市門市購買「King Deals 超省套餐」全面下殺99元！而且不管是紙本優惠券、優惠券截圖都可用。今起臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買最新King Deals 超省莫札瑞拉起司套餐，「再送3塊雞塊」。