獨／麥當勞BT21甜心卡明開賣！邱鋒澤搶先曝光小廢包超萌
麥當勞日前宣布的2023年全新「BT21甜心卡」，即將於明（15）日開賣，不少鐵粉已調好鬧鐘準備4款都要搶到手。今白色情人節，再度釋出邀請台灣設計師簡國彥BOB Jian打造的春夏配件「BT21小廢包」，藝人邱鋒澤搶先揹上3款黃綠紅設計的可愛小廢包，臉羞紅表示有種「甜甜的辣種感覺」，俏皮模樣萌翻粉絲，被「鋒蜜們」直讚「好帥又好可愛」。
記者蕭涵云/綜合報導
先偷偷提醒大家，今天也是麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」最後一天！包括蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」等好康，記得把握時間再吃一次啊。
麥當勞2023神卡優惠，攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，打造2023年全新「BT21甜心卡」，分別有薯條、麥克鷄塊、蛋捲冰淇淋與McCafé共4款設計，每張優惠價39元（原價49元），預計3/15(三)開賣。今年A區還新增「金黃地瓜條」、「雙倍OREO冰炫風」及「熱蜂蜜奶茶」，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為「中杯」，增值不加價，每次開賣都掀起搶購熱潮的甜心卡，預料明天又將湧現人龍，粉絲們可不要太晚出發啊。
麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」進入倒數，3/14前還有7天，蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠。
今白色情人節，麥當勞再揭曉竟然和宇宙明星BT21攜手推出了春夏配件，邀請台灣時裝設計師簡國彥BOB Jian發揮創意，打造黃綠紅3種顏色設計的超Q小廢包，分別是掛有流蘇吊飾的紅色手袋、可斜揹的黃色書包款、及超特別的閃電造型綠色小廢包。每款上頭都有宇宙明星BT21主角們，繽紛的撞色搭配麥當勞「M」字吊牌，有夠驚喜。
藝人邱鋒澤更搶先揹上「BT21小廢包」，頂著醺紅臉頰的他看似嬌羞又展現厭世感，對粉絲「鋒蜜們」喊話，是不是特別有「甜甜的辣種感覺」，引起鐵粉們尖叫直讚「鋒澤好帥又好可愛」、「厭世妝感好適合」、「也正在等3/15開賣BT21甜心卡呢！」