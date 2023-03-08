麥當勞「買1送1」！拿坡里6塊炸雞桶229元　倒數7天快吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」進入倒數，3/14前還有7天，蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠。
拿坡里：生日慶「6塊炸雞桶229元」大披薩全口味也229元
拿坡里「生日慶大優惠」至3/15(三)，「拿坡里披薩炸雞」6塊炸雞內用／外帶都只要229元（原價330元），大披薩（不限口味）內用／外帶也通通229元（原價359元）；加30元還可升級整桶都是腿的6塊咔滋雞腿桶。「拿坡里炸雞專門店」的6塊炸雞內用／外帶同樣只要229元（原價330元），還有原味、辣味、脆皮可以挑選；另外還有蔥香蒜辣口味的「招牌酥炸棒腿」，特價109元（原價129元）。
薔薇派：秀身分證「生日年＋月」＝折價金額
薔薇派身分證折抵現金活動倒數2天，即日起至3/9，只要在官方粉專按讚＋留言「我超愛吃薔薇派～」，至薔薇派直營門市限本人持卡、主動出示身分證件，並購買6片派點，即可享有「民國出生年次＋生日月份」＝折價金額優惠。舉例小寶112年3月出生，購買6片就能「現折115元」。
必勝客：披薩「買小送小」紙包義大利麵第2份5折
必勝客「Hot燒送」即日起至3/31，透過官網或雙饗卡APP都能享外送「買小送小再享免運」優惠，只要點購410元以上，包含法式卡菲海陸、和風章魚燒等共13款經典口味，通通免費再招待一份，最高現省600元。經典直麵Spaghetti的「紙包義大利麵」，新推波隆那、奶油、羅勒醬汁，搭配義式純牛肉丸與義式香料烤腿排共6種口味，PK雙饗卡即日起至4/28平日有「第二份半價」優惠。
肯德基：隱藏優惠「炸雞+2蛋撻+紅茶」100元
肯德基被挖出隱藏優惠，即日起至4/30，低調開賣原價168元的春日饗樂餐「炸雞+2蛋撻+紅茶」，只要輸入優惠代碼「23443」並使用街口支付付款，就能以100元的划算價格吃到。