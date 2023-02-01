麥當勞「買1送1」優惠券爽吃42天！大薯、雞塊加1元多1件
麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」大放送！即日起至3/14連續爽吃42天，從早餐到晚餐、單人或雙人、連歡樂送都有好康可以用，除了蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠，一篇獲得完整優惠券。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞2023開年奉上「玉兔迎春優惠券」大放送！即日起至3/14連續爽吃42天，從早到晚都有好康，除了「早餐套餐飲料免費升級咖啡」，「滿福雙人早餐」149元起還能大吃豬肉滿福堡、4塊麥克雞塊與薯餅；早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠。
而「超爽大餐」101元起就能爽吃麥香雞或麥香魚＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小飲，159元就吃到勁辣雞腿堡或大麥克＋4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅＋小飲。還有，勁辣雞腿堡＋麥香魚或雙層牛肉吉事堡＋麥香雞，雙雙分別配上6塊麥克雞塊＋中薯＋2杯中飲的「雙人共享餐」只要209元起；超人氣「大麥克雙享餐」則是249元起，就能爽吃2個大麥克＋6塊麥克雞塊＋中薯＋2杯中飲。
最開心的莫過於蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！從早餐到晚餐、單人或雙人；連歡樂送都有好康可以用，5款「加1元多1件」隨你吃。