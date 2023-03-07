必勝客披薩「買小送小」外送免運　紙包義大利麵第2份5折

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中華隊「必勝」超強優惠，即日起至3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，相當於爽賺300元。
🍕披薩「買小送小」外送免運
慶祝YELLOW黃宣出任品牌大使「必勝哥」，必勝客「Hot燒送」即日起至3/31，整整一個月祭出外送「買小送小再享免運」優惠，透過官網或雙饗卡APP都能享有小披薩買1送1優惠，只要點購410元以上，包含「法式卡菲海陸小比薩」、「和風章魚燒小比薩」等一共13款經典口味，通通免費再招待一份，爽嗑兩份小比薩只要410元起，最高可以現省600元。
🍕Pasta Hut「紙包義大利麵」平日「第2份5折」
必勝客正式開賣主打經典直麵Spaghetti的「紙包義大利麵」，新推波隆那、奶油、羅勒醬汁，搭配義式純牛肉丸與義式香料烤腿排共6種口味，PK雙饗卡APP會員可享專屬限時好康，即日起至4/28平日，透過PK雙饗卡APP訂購紙包義大利麵就能獨家享有「第二份半價」優惠。
另外，拿坡里披薩炸雞及拿坡里炸雞專門店全台門市一起慶生，即日起至3/15(三)推出超狂生日慶優惠，6塊炸雞內用或外帶只要229元，大披薩不限口味、不分內用外帶通通229元。而且炸雞還可以換烤雞，加30元更可升級整桶都是腿的6塊咔滋雞腿桶，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好所有優惠一篇搞懂。