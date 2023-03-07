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必勝客披薩「買小送小」外送免運　紙包義大利麵第2份5折

▲必勝客優惠總整理，拚中華隊「必勝」外帶「8款大披薩199元」；慶祝YELLOW黃宣擔任品牌大使「披薩買小送小外送免運」；PK APP專屬Pasta Hut平日「紙包義大利麵第2份5折」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客優惠總整理，拚中華隊「必勝」外帶「8款大披薩199元」；慶祝YELLOW黃宣擔任品牌大使「披薩買小送小外送免運」；PK APP專屬Pasta Hut平日「紙包義大利麵第2份5折」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客殺紅眼！不只響應WBC世界棒球經典賽開打，即日起至3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」超強優惠為中華隊拚「必勝」。慶祝YELLOW黃宣擔任品牌大使，推出披薩「買小送小」外送免運優惠到3月底；還有PK APP會員專屬，Pasta Hut「紙包義大利麵」6款新口味「第2份5折」平日限定優惠，《NOWnews今日新聞》幫大家整理所有優惠資訊，讓你怎麼吃都划算。

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🍕天天外帶「8款大披薩只要199元」

中華隊「必勝」超強優惠，即日起至3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，相當於爽賺300元。

🍕披薩「買小送小」外送免運

慶祝YELLOW黃宣出任品牌大使「必勝哥」，必勝客「Hot燒送」即日起至3/31，整整一個月祭出外送「買小送小再享免運」優惠，透過官網或雙饗卡APP都能享有小披薩買1送1優惠，只要點購410元以上，包含「法式卡菲海陸小比薩」、「和風章魚燒小比薩」等一共13款經典口味，通通免費再招待一份，爽嗑兩份小比薩只要410元起，最高可以現省600元。

🍕Pasta Hut「紙包義大利麵」平日「第2份5折」

必勝客正式開賣主打經典直麵Spaghetti的「紙包義大利麵」，新推波隆那、奶油、羅勒醬汁，搭配義式純牛肉丸與義式香料烤腿排共6種口味，PK雙饗卡APP會員可享專屬限時好康，即日起至4/28平日，透過PK雙饗卡APP訂購紙包義大利麵就能獨家享有「第二份半價」優惠。

另外，拿坡里披薩炸雞及拿坡里炸雞專門店全台門市一起慶生，即日起至3/15(三)推出超狂生日慶優惠，6塊炸雞內用或外帶只要229元，大披薩不限口味、不分內用外帶通通229元。而且炸雞還可以換烤雞，加30元更可升級整桶都是腿的6塊咔滋雞腿桶，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好所有優惠一篇搞懂

▲必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客Pasta Hut「紙包義大利麵」，波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等三款海鮮口味吃得到鮮蝦、魷魚圈及蛤蜊，單點199元。（圖／必勝客提供）
▲必勝客Pasta Hut「紙包義大利麵」，波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等三款海鮮口味吃得到鮮蝦、魷魚圈及蛤蜊，單點199元。（圖／必勝客提供）
▲雙金鬼才YELLOW黃宣出任必勝客品牌大使「必勝哥」。（圖／必勝客提供）
▲雙金鬼才YELLOW黃宣出任必勝客品牌大使「必勝哥」。（圖／必勝客提供）
▲拿坡里生日慶，「拿坡里披薩炸雞」6塊炸雞、大披薩不限口味通通229元。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲拿坡里生日慶，「拿坡里披薩炸雞」6塊炸雞、大披薩不限口味通通229元。（圖／翻攝自拿坡里官網）

獨／必勝客為WBC中華隊加油！8款大披薩激殺199元限12天

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