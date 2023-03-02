獨／拿坡里生日嗨翻！6塊炸雞桶229元 大披薩也殺229元
拿坡里慶祝生日殺紅眼啦！拿坡里披薩炸雞及拿坡里炸雞專門店全台門市一起慶生，3/2(四)～3/15(三)推出超狂生日慶優惠，6塊炸雞內用或外帶只要229元，大披薩不限口味、不分內用外帶通通229元。而且炸雞還可以換烤雞，加30元更可升級整桶都是腿的6塊咔滋雞腿桶，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好所有優惠一篇搞懂。
記者蕭涵云/台北報導
一年一度歡慶生日，3/2(四)～3/15(三)拿坡里祭出快樂度極強的「拿坡里生日慶」大優惠，「拿坡里披薩炸雞」6塊炸雞內用／外帶都只要229元（原價330元），大披薩（不限口味）內用／外帶也通通229元（原價359元）；雖然雞肉部位不能挑選，但炸雞還可以換烤雞，加30元更可升級整桶都是腿的6塊咔滋雞腿桶。
還可以花銅板價加購點心，29元可享1250ml的瓶裝飲料（原價40元）或現炸脆薯（原價49元）、49元可吃香草烤雞翅4入（原價89元）或雙倍起司大份（原價60元）、69元則有8入香酥雞塊（原價80元），實在太划算啦。
而「拿坡里炸雞專門店」的6塊炸雞內用／外帶同樣只要229元（原價330元），還有原味、辣味、脆皮可以挑選；另外還有蔥香蒜辣口味的「招牌酥炸棒腿」，特價109元（原價129元）；灑粉系列的「薯第一」，則有原味胡椒或川香椒麻兩種口味，通通都是79元（原價89元）就能吃到。
另外，WBC世界棒球經典賽開打，速食業者幫中華隊拚「必勝」，即日起至3/12，必勝客天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。最新的「呷霸王紅糟肉圓比薩」則有單點優惠價399元；2～3人還可選大披薩1份＋指定大拼盤1份才799元起；外帶限定4～6人份則有大披薩2份＋指定大拼盤1份，優惠價999元起。