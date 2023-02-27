肯德基3套餐下殺99元！炸雞+2蛋撻+紅茶隱藏優惠才100元
肯德基連假釋出「6炸雞+6蛋撻+大可樂」399元超殺優惠！一個人吃飯也不擔心，3組個人套餐下殺99元好康曝光，爽吃8塊上校雞塊或花生起司雞柳捲，通通百元有找；《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出隱藏版優惠，今年低調開賣的春日饗樂餐「炸雞+2蛋撻+紅茶」也才100元，可以一路爽吃到4/30。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基228連假推出限時5天的「春季限時優惠餐」，6塊咔啦脆雞桶＋原味蛋撻組合下殺55折，「6炸雞+6蛋撻+大可樂」只要399元；還有最低只要42折起多款超值優惠套餐，像是「咔啦脆雞 x 2＋煙燻脆雞堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」只要229元。不過優惠內容多是雙人或多人分享的份量，若是一個人吃飯，現在也有3組個人套餐下殺99元好康曝光啦。
限時開賣到2/28的「超值雞勵套餐」最低99元起，爽吃8塊上校雞塊、花生起司雞柳捲或原味起司燻雞捲加小可，通通只要99元；而「上校雞塊 x 2 +咔拉脆雞+百事可樂(小) x 1」則是109元；另外還有全新美味，加入道地美式南方風味煙燻醬搭配超濃起司的「美式煙燻咔脆雞堡」，加上小可也有折扣價109元可嚐鮮。
而《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出隱藏版優惠，今年低調開賣的春日饗樂餐「炸雞+2蛋撻+紅茶」原價168元，只要輸入優惠代碼「23443」使用街口支付付款，就能以100元的划算價格吃到。而且還可以一路吃到4/30，小資族趕快收進口袋裡。
另外，21世紀風味館新推「避風塘風味炸烤雞系列」，為香草烤雞增添微辣微麻的全新風味並添入滿滿酥脆口感的蒜頭丁。新品祭出一系列加購價優惠「避風塘炸烤半雞」加購價289元（原價330元）；「避風塘炸烤雞腿」加購價129元（原價145元）；3/29將加碼推出「避風塘蘿蔔糕」加購價59元（原價70元）。