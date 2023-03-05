身分證「生日年＋月」折現爽吃薔薇派 網嗨：帶小孩去買
快對身分證爽爽賺現金！不只王品免費吃龍蝦、馬辣免費升級「九孔鮑魚、神仙牛」吃到飽，薔薇派直接大方讓每個人折現金，即日起至3/9，只要在粉專按讚留言「我超愛吃薔薇派～」，本人主動拿出身分證買6片派點，就能享受「民國出生年次＋生日月份」＝折價金額優惠，不少熱愛甜點的粉絲嗨喊「帶小孩去買」、「另類鼓勵生育嗎？」還有網友開玩笑表示「終於覺得去年十月出生的兒子有點用處了」、「年紀越大折越少」。
記者蕭涵云/台北報導
身分證優惠一波波，「美式派點」薔薇派主打泡芙派、慕斯派、素食派、波士頓派等甜點，成立於1968年，曾榮獲台中十大伴手禮首獎及台中花博伴手禮冠軍。每日手工製作，能自由混搭各種口味深受消費者歡迎。
3月推出身分證折抵現金活動，只要在官方粉專按讚＋留言「我超愛吃薔薇派～」，就能參加優惠活動，於薔薇派直營門市限本人持卡、主動出示身分證件，並購買6片派點，即可享有「民國出生年次＋生日月份」＝折價金額優惠。舉例小寶112年3月出生，購買6片就能「現折115元」，還提醒大家如果是帶小小孩的證件，需要抱著寶貝一起到店參與活動。
粉專上釣出不少熱愛甜點的粉絲嗨喊「帶小孩去買」、「另類鼓勵生育嗎？」還有網友開玩笑表示「終於覺得去年十月出生的兒子有點用處了」、「年紀越大折越少」。提醒大家，薔薇派優惠活動限直營門市、百貨不適用；一盒現折抵一次，最多兩盒折抵2次（每人限購2組）；響應環保愛地球，優惠以6片放一盒，不提供分裝服務，如需分裝可另加購包裝盒。
另外，王品集團集結旗下3大中餐品牌，享鴨、莆田、丰禾共同推出「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，一次推薦9道創意龍蝦料理，3/6～3/8限3天，每日下午3點「王品瘋美食APP」開搶1,500張「龍蝦免費兌換券」。而且即日起至4/23限54天，只要花699元就能爽吃龍蝦；活動期間凡是「姓名有龍」且「生肖屬龍」，到店內用套餐並出示身份證件正本，就能招待「免費龍蝦料理」。