快揪3月壽星吃燒肉！全桌升級「海虎蝦、帆立貝」吃到飽
228連假即將結束，迎接3月，快揪壽星爽吃美食生日優惠！馬辣集團旗下燒肉餐廳祭出最新當月壽星優惠，只要有當月壽星同行，提前至少1日預訂告知參加「壽星專屬活動」，並出示出示身分證件及打卡，即可享有哞哞屋和牛燒肉全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽；到夯下去新潮和牛燒肉選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案，則享全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽。
記者蕭涵云/綜合報導
3月壽星美食優惠來囉！馬辣集團最新生日優惠，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡予服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。熊一頂級燒肉全桌免費升級「美國見島和牛或SRF極黑和牛」吃到飽；哞哞屋和牛燒肉全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽。
到夯下去新潮和牛燒肉選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案，則享全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽。而到平價實惠的燒肉ChaCha個人和牛燒肉，壽星本人免費贈送「北海道生食級干貝」乙顆。
肉肉控壽星還可關注薄多義Bite 2 Eat義式手工披薩，人氣壽星爽吃「雞翅山」活動，3月只要於生日前3天撥打電話到門市訂位成功且加入會員，當日壽星即贈「幾歲送幾隻雞翅」，1桌限1份生日禮，每店一天限15組，（南港店除外）；不限當日壽星、持會員訂位券，還可點購壽星生日派對套餐。