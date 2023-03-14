漢堡王超嗆！憑「麥當勞優惠券」套餐變99元 漢堡買1送1
速食業者激殺！除了拚菜色還要比優惠，漢堡王今（14）日白色情人節超嗆直球對決，推出當天憑「麥當勞優惠券」，到全台漢堡王門市門市購買「King Deals 超省套餐」全面下殺99元！而且不管是紙本優惠券、優惠券截圖都可用。今起臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買最新King Deals 超省莫札瑞拉起司套餐，「再送3塊雞塊」。別忘了還有「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠可以吃到3/27，超狂8款「買1送1」裡就有5款熱銷漢堡。
記者蕭涵云/台北報導
漢堡王新上市牽絲美味Mozzarella 莫札瑞拉起司，把經典火烤噴香的牛肉漢堡、酥脆嫩雞堡、牛雞雙拼口味，通通加入會牽絲的Mozzarella 莫札瑞拉起司，香濃熱呼呼的爆餡起司，和肉肉控漢堡超搭。「莫札瑞拉起司烤牛堡」單點89元，「King Deals 超省餐」搭配小份薯條＋中杯百事可樂系列，只要109元；「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」則是單點115元、套餐135元。3/14～5/8，臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買最新King Deals 超省莫札瑞拉起司套餐，「再送3塊雞塊」。
漢堡王超嗆！推出白色情人節當天憑「麥當勞優惠券」，到全台漢堡王門市門市購買「King Deals 超省套餐」全面下殺99元優惠，直球對決！而且不管是紙本優惠券、優惠券截圖都可用，最高現省36元。
小資族別忘了還有「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠可以吃到3/27，超狂8款「買1送1」裡就有5款熱銷漢堡，不用加1元就能多1件；個人餐下殺54折全面100元起，還有雙人餐平均每人只要75元起，百元有找就能吃飽，最高狂省2617元。以及常態優惠「自由配 4in1 159元」可以獨享一個人豪華餐，任選 1 款漢堡（經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡、新品莫札瑞拉起司烤牛堡）與 2 款點心（中份洋蔥圈、中份薯條、中份辣薯球、雞塊 4 塊、蘋果派 1 個）及 1 杯飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、小杯研磨咖啡、季節限定冰淇淋），澎湃美味只要159元。