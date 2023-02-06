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漢堡王「8款買1送1」狂省2617元　雙人吃飽每人百元有找

▲繼麥當勞大推玉兔迎春優惠券後，漢堡王2/7～3/27開春祭出「好運兔get樂」最強霸王省優惠，超狂8款「買1送1」裡就有5款熱銷漢堡，不用加1元就能多1件；個人餐100元起，雙人餐平均每人只要75元起，百元有找，最高狂省 2617元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繼麥當勞大推玉兔迎春優惠券後，漢堡王2/7～3/27開春祭出「好運兔get樂」最強霸王省優惠，超狂8款「買1送1」裡就有5款熱銷漢堡，不用加1元就能多1件；個人餐100元起，雙人餐平均每人只要75元起，百元有找，最高狂省 2617元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

繼麥當勞大推玉兔迎春優惠券後，漢堡王也來拚場啦！2/7～3/27開春祭出「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠，超狂8款「買1送1」裡就有5款熱銷漢堡，不用加1元就能多1件；個人餐下殺54折全面100元起，還有雙人餐平均每人只要75元起，百元有找就能吃飽，最高狂省 2617元！《NOWnews今日新聞》一篇幫大家整理好所有優惠品項與內容。

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漢堡王8款「買1送1」大推5款熱銷漢堡

漢堡王推出8款餐點「買1送1」，不只4塊雞塊、辣薯球、中杯可樂等點心飲料，竟把人氣熱銷的5款漢堡都拿來「買1送1」，包括經典花生培根牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起士雙豬培根堡、小怪獸香豬脆雞堡，通通不用加1元就能多1件。

超值選百元吃點心！牛肉堡銅板價49元

「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠，多款單點品項也下殺超低折扣，其中，「雙起士牛肉堡」竟然只要銅板價49元，50元都還有找錢；雙層火烤牛肉堡則只要69元（原價109元）。另外8塊雞塊搭配大份薯條或中薯球都只要99元；水牛城雞翅 x 6＋中洋蔥圈、雞塊 x 8＋勁濃起士薯都可以109元享用。

▲漢堡王「起士雙豬培根堡」買1送1。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「起士雙豬培根堡」買1送1。（圖／漢堡王提供）
▲5吋華堡＋三層犇牛堡雙套餐（小薯小可 x 2）只要269元，現省143元。（圖／漢堡王提供）
▲5吋華堡＋三層犇牛堡雙套餐（小薯小可 x 2）只要269元，現省143元。（圖／漢堡王提供）
個人餐100元起！早餐也有58折

漢堡王最新優惠個人餐，下殺54折全面100元起，最便宜的華鱈魚堡＋4塊雞塊＋小可只要100元；最貴的三層犇牛肉堡＋小薯條＋小可也才159元。同樣搭配4塊雞塊＋小可，主餐吃起司醬洋蔥圈牛肉堡、五倍起司牛肉堡或小華堡皆為119元。

而限店供應的早餐最低優惠只要89元，就可爽吃火腿培根蛋華頌＋4塊雞塊＋熱紅茶，相當於58折優惠；同樣4塊雞塊＋熱紅茶，配上花生香豬蛋華頌或華鱈魚華頌都是99元。

雙人餐平均每人75元起！百元有找就能吃飽

超殺的雙人餐竟然平均每人只要75元起，雙起士牛肉堡雙套餐（小薯小可 x 2）才150元、華鱈魚雙套餐也只要159元，華堡雙套餐則是239元。推薦經典肉肉控，5吋華堡＋三層犇牛堡雙套餐（小薯小可 x 2）只要269元，現省143元；另外還有勁濃安格斯＋安格斯厚切牛肉堡雙套餐，或安格斯厚切牛肉堡雙套餐＋花生安格斯牛肉堡雙套餐可選，兩款都是259元優惠價。

麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」即日起至3/14大放送！除了蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠，從早到晚、單人或雙人、連歡樂送都有好康。

▲漢堡王2/7～3/27祭出「好運兔get樂」最強霸王省優惠，最高現省2617元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2/7～3/27祭出「好運兔get樂」最強霸王省優惠，最高現省2617元。（圖／漢堡王提供）
▲麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」即日起至3/14大放送。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」即日起至3/14大放送。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」現賺2869元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」現賺2869元。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞「買1送1」優惠券爽吃42天！大薯、雞塊加1元多1件

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