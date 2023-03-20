台灣最紅韓國女團是？BLACKPINK第二　冠軍強到阿公那邊

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貼文一出，不少網友紛紛回應「人氣怎麼樣不好說，但肯定是有史以來最多人跟風的女團」、「真的太多人跟風，我身邊一堆沒哈韓的朋友都去看了....超詭異」、「318去的那場去，前後左右連應援都沒練就來了，還有人連四個人都分不清」、「到現場發現旁邊的人完全不會應援.....真的很尬，世界知名啦，台灣我覺得跟風仔很多」、「知名度不知道有沒有超越少女時代或TWICE，但跟風人數真的是史無前例的」。
而另外，不少人則認真回答表示「少女時代我個人覺得最強，紅到我阿公那邊去」、「最紅還得是那時的少女時代」、「少時+1，老青少應該都聽過」、「少時猛的點在於，當時不是人手一機智慧型的時期，是真的實紅沒有所謂的跟風問題」、「當年我爸還去看他們演唱會，房間還給我掛run devil run的海報」、「少時應當是比較紅啦，畢竟是女團壓住男團的創始者，當初的一首gee那是殺紅了眼，能對比的應當是江南style了」、「少女時代真的是始祖，絕對排第一，BLACKPINK後起可排第二」。
事實上，客觀的來說，在早期的那些年代，網路設備並沒有現今發達，但若回想數十年前的韓流音樂，不難想到有當時候的Wonder Girl《Nobody》傳唱大街小巷，以及少女時代的《Gee》，在台灣都是現象級的爆紅，緊接著就是有台灣成員子瑜的TWICE，當年以《TT》也是在台灣傳唱度超高，而至今看到BLACKPINK來台引起的炫風，雖然震撼不少人，但也不難發現身邊的長輩卻都已經不知道現代韓國女團趨勢，也是形成一個另類的對比。
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