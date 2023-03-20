砸錢購屋想保值？專家推「2房型」不買可惜：5年漲破3成

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樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於1房、套房這類住宅多半集中在人口稠密的都市地區，此區塊普遍房價高，且因為坪數小，換算成單坪價格時，數字也就容易拉高。在4房以上房型的部分，洪安怡指出，這類住宅不乏大坪數的「豪宅」，因而拉高單價，至於2房和3房，算是目前普遍購屋市場主流，不容易受極端值所影響，價格相對平均。
至於「不同房數的住宅是否會影響房價的漲幅？」樂屋網以2022年不同房數的房屋單價，對比5年前的價格發現，3房型的住宅漲幅最多，達35.86%，其次為2房住宅漲幅33.46%，表現最差的是4房和1房，分別漲幅19.95%和17.71%。
對此洪安怡分析，現行以子女數較少的小家庭成購屋主力，2房和3房等小型住宅更受歡迎，因而更有機會推升房價；反觀4房和1房，若是坪數過大的豪宅，因為房價基期高，漲幅相對有限，至於1房和套房，多半為過渡期產品，以單身族或投資族為主，加上貸款成數受限，轉手度遠不如2房、3房，價格也比較不容易推升。
洪安怡補充，在台灣少子化及高房價等背景因素下，可能會加劇這種因不同房數影響的房價趨勢變化，建議自住型買方購屋時，除了考慮目前需求，也可將未來的生活規劃一併納入考量，選擇盡可能長期滿足需求的房型。