全台餐飲業疫情後大復活！去年營收創新高 新店面開不停
在與COVID-19疫情共存的情況下，民眾外出用餐的意願提高，據財政部資料，2022年全國餐飲業營業額8653億元、家數共計16萬3643家，不僅超越疫情前（2019年）水準，更創下統計以來新高。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，疫情曾重創餐飲業營收，不少知名餐廳關店收場，店租水平也下滑，隨著國人提高外出旅遊、用餐的意願，餐飲業不僅營收回升，銷售額及家數創下歷史新高，可望降低商圈店面的空置率。
記者張志浩/綜合報導
疫情在台爆發後餐飲業受創嚴重，尤其大坪數的餐館，租金壓力大、營業成本高，許多業者僅能以歇業、員工無薪假等方式渡過難關，造成2020年、2021年餐飲業營收連續2年負成長。但當民眾恢復生活常態，餐飲業家數在疫情後成長12.1%，六都除台北市外，都有超過1成的增幅，其中新北市成長幅度16.1%居冠六都，單看家數仍以台北市最高，共有2萬2千多家餐飲業，台中市以808家的差距緊追在後。
內湖某知名拉麵店店長邱先生向《NOWnews今日新聞》記者表示，若單看2022年的用餐人潮，絕對比2019年、2020年有明顯成長，營收較高的情況下，店內員工也慢慢在擴增，且觀察2023年至今，整體營運狀況也有優於去年同期的趨勢，對疫情後外食人潮的回流算是相當有感。
邱先生也提及，以拉麵店來說，自己平時進行市況調查或逛街時，也發現各商圈的拉麵店增多，而自己所屬的拉麵店總公司去年也有觀察到疫後人潮回流趨勢，積極投入宣傳成本希望有人能加盟，且最後表現成果也算不錯，面對疫後的人潮，邱先生表示「身為餐飲業當然是樂觀看待，但也表示同行競爭者變多，各店都要想方設法端出品質更好的餐點，才是永久經營的不二法門。」
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，除了本地人口外，國內觀光人潮回籠也帶動各商圈的營收，由於外食意願度大增，也有業者加碼拓展店面，揮別疫情陰霾，不僅新店家陸續開幕，許多原本歇業、關閉的店家也回歸，因此人口及消費密度高的新北、台中、高雄，去年餐飲業家數都破2萬家。
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業者受到疫情衝擊，反而加速數位轉型，依據經濟部統計處調查分析，運用網路社群或line的店家佔67.0%，有行動支付者也高達55.5%，比疫情前增加11.4個百分點，顯見業者為挺過疫情困境，順應消費模式變化，積極強化數位服務。