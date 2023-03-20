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洗衣球輸了！「好市多神物」洗超乾淨爆紅　1設計征服媽

▲近年來洗衣球的發明造就了不少便利，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，如今有對手了！（示意圖／取自pixabay）
▲近年來洗衣球的發明造就了不少便利，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，如今有對手了！（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來洗衣球的發明造就了不少便利，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦、在外租屋民眾的新寵兒。不過，近日有網友分享自己最近發現好市多有一款洗衣精名為「ZERO噴槍型洗衣凝露」，不僅不會沾手，而且衣服洗出來非常乾淨又有淡香，立刻吸引不少婆媽朝聖討論。

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一名網友在臉書社團「好市多消費經驗老實說」貼文指出「之前看到有人分享ZERO噴槍型洗衣凝露被燒到，買了一組回家用之後發現是真的好用，洗完的衣服乾淨而且沒有異味，都有淡淡的清香，主要是這小瓶裝的設計，只要按壓幾下就可以，完全不沾手」。

▲網友發現洗衣精有出噴槍版本，非常方便不沾手。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友發現洗衣精有出噴槍版本，非常方便不沾手。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在洗衣精都出到噴槍設計來了？要逼死誰」、「不想用洗衣球有救了！噴槍設計的洗衣精我可以啊」、「噴槍設計也想的到！真是會做生意」、「有夠聰明的設計，很想買來試試看」、「我每次洗衣精都亂倒，噴槍版的可以買來試試看」。

而也有網友分享使用心得表示「日本超有名的牌子，是真的很好用，不過價格不是很親民」、「有一好沒兩好，價格比正常洗衣精貴上非常多，吃設計方便的」、「Attack ZERO噴槍型洗衣凝露我家都用這款，不過價格真的不便宜，我個人還能接受」、「買過價格不算太便宜，但真的洗很乾淨，也是被那噴槍設計燒到」、「老公水餃醬汁沾到，用這個拿去洗，真的蠻乾淨的」。

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