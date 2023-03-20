「一週四季」支氣管過敏！營養師曝舒緩對策：從飲食改善

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1、多喝溫熱飲：像是溫水、花草茶、湯等等，幫助滋潤及舒張氣管。
2、少吃寒涼冰冷食物：如冰品、冰塊、冷飲等，減少刺激之外，也能避免加重氣管收縮。
3、忌辛辣、油炸、甜食及過敏食材：這些食材均屬於易刺激敏感的食品，添加物過多，身體易發炎，建議避免或是偶一為之即可。
高敏敏提醒，要確實做到抗過敏，最大的重點還是持續吃天然食物，而除了飲食之外，生活上也能靠這三個方式改善：
1、找出過敏源並加強改善：例如塵蟎、花粉、貓狗皮屑、霉菌、溫差、濕度、燒香、二手菸⋯等，都有可能是過敏來源，天氣變化大是不可控因素，但可以盡量在天氣轉涼時戴上口罩或圍住脖子，減少天氣帶來的刺激，並在飲食上多加鞏固自身保護力。
2、保持運動習慣：建議可以維持游泳或瑜珈等良好運動習慣，透過持續運動強化心肺功能，沒有時間或很少運動的人可以練習調整呼吸，也就是「調息」，來增加呼吸的深度，讓身心狀態更穩定平衡。
3、注意環境清潔：維持整潔也很重要，建議要保持空氣清新流通，避免濕氣重，勤打掃、還有其常接觸的毯子、衣服更要洗乾淨 減少過敏原殘留量，保持生活用品的乾淨度。
高敏敏最後強調，睡好及放鬆心情也很重要，疲勞跟壓力都會讓免疫力變差，讓過敏情形惡化，所以飲食、生活、環境、心理四面向都很重要，尤其現在天氣不穩，過敏的狀況可能更嚴重，會讓過敏者更加難熬，所以趕緊試試從食物營養素攝取做改變，別再讓過敏情形困擾生活。
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