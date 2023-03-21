今春分遇「天赦日」！禁忌、養生飲食必看　這族群要小心

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陸孝宸提及，春季不只是萬物復甦、草木萌芽的時節，更是身體裡的陽氣蠢蠢欲動、期待向上向外發散的時候，此時人體的內分泌、血液循環、情緒波動大且活躍，如果食用太多辛辣、烤炸、甜食、酒、或者熬夜、發怒，沒有維持氣血平衡，就容易造成上火而出現高血壓、生理期失調、皮膚炎症、痤瘡大爆發等疾病。
而在春分的飲食上，最重要的就是避免辛辣、太燥、太滋補的食物，如薑母鴨、燒酒雞、烤炸物等要忌口，另外吃過酸的食物會阻礙肝氣的升發，相對於上述忌口食物，平時應多食用春分時節「正當時」的鮮美野蔬，如春筍、菠菜、大蒜、蘑菇、洋蔥。
陸孝宸補充，「春筍」適合用來做燉煮料理，富含「酪胺酸」能增加活力、使心情愉悅、提振思緒，還有豐富的非水溶性膳食纖維，能促進腸胃蠕動，減少宿便、改善便秘；「菠菜」富含鐵質、葉酸、維生素，能加強記憶力、預防失智且熱量低；「大蒜」性溫味辛，藥性辛溫有溫陽助陽的功效，又富含豐富維生素能降血脂、預防心血管疾病與增強免疫力等多種功效。
最後「蘑菇」是強而有力的免疫調節食材，內含多醣體、大量維生素，有護肝、抗癌的效果；「洋蔥」則是性溫、味辛，入肝、脾、胃、肺經的洋蔥對理氣、行氣、促進食慾十分在行，所含有的槲皮素、蒜素還能抗氧化、防癌、抗發炎。