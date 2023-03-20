一年一度賞螢季要來了！「最佳觀賞時段」曝 這件事別做
四月開始到五月初這段時間是臺灣賞螢活動的旺季，許多人會選擇到虎山步道、陽明山國家公園等地觀賞美景，臺北市立動物園便指出賞螢的「最佳時段」及「禁止事項」，讓民眾不會因為錯誤行為而敗興而歸。此外，北市動物園也舉辦了螢火蟲相關活動，除了假日有體驗營外，平日也額外增開小型體驗活動。
記者李惠婷/綜合報導
臺灣其實一整年都能看得到螢火蟲，但為什麼賞螢活動都集中在四、五月舉辦呢？以低海拔地區來說，螢火蟲成蟲發生的極大期就是在晚春到初夏這段時間，所以賞螢活動多半集中在這段時間舉辦，而種類以黃緣螢和黑翅螢為主。賞螢最佳的時間則在天黑後到八點半之間，這段時間是螢火蟲活動力最旺盛的時候。
想來參加賞螢活動記得要穿著長袖衣服防蚊蟲叮咬，並選擇舒適好走防滑的鞋子，不要噴香水或過多的防蚊液，避免身上散發太刺激的味道。此外螢火蟲也不喜歡亮光，像是手電筒、手機、閃光燈在賞螢時應盡量減少使用，畢竟賞螢過程中的主角是螢火蟲啊！
下個月將進入賞螢活動的高峰，快來手刀報名動物園舉辦的螢火蟲體驗活動，除了可以在蟲蟲探索谷悠閒的賞螢外，還有專人導覽介紹螢火蟲小知識。這次除了有假日舉辦的「戀戀火金姑」體驗營外，今年不同於以往加開了在平日舉辦的小型體驗活動─「閃閃火焰蟲」。參加營隊就能在昆蟲館後方的蟲蟲探索谷體驗螢火蟲滿天飛舞的景象，有興趣的民眾可參考此連結。