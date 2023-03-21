房市／高雄僅三區人口逆勢成長　這些地段成「購屋熱區」

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人口移入增加，哪些地段是購屋熱區？地政局資料顯示，楠梓高大特區（援中段一小段、藍田西段）、土庫重劃區（清豐段、清楠段），仁武的仁雄八卦商圈（澄清段、澄德段），以及橋頭新市鎮（後壁田段），都是去年交易棟數名列前茅的地段。
「高雄往北發展的確是一個趨勢。」信義房屋高三區協理周清源分析，楠梓有半導體大廠設廠的新興話題外，南科往南一路串聯橋頭新市鎮、仁武產業園區甚至到亞洲新灣區，將成為全台最大的「科技廊道」，帶動人口紅利不斷增加；交通建設部分，則有捷運紅線延伸段，未來有可能銜接台南捷運路網。
周清源認為，在政府產業鏈完整規劃後，民生與商圈的發展也會更趨完整，所以現階段的購屋需求趨於基本面。以近5年人口成長幅度達8.5%的仁武區來說，仁雄、八德中路都有許多知名連鎖企業進駐，以往民眾既定印象中的空氣汙染與淹水問題，也隨著產業轉型以及曹公圳整治、滯洪池工程完工大大改善，因此，這些區域都有不少新建案陸續推出，屋齡、價格與市區相比頗有競爭力，成為吸引人口移入的關鍵原因。
信義房屋仁武店專案經理任柏愷進一步說明，仁雄八卦商圈是仁武區精華的區塊，商圈發展成熟，距離高雄市區也不遠。早期多透天產品，近年建商開始推出大樓建案，供給量體漸增加上價格相對市區親民、屋齡較新等優勢，吸引許多中壯年人口來此成家、購屋。以目前行情來看，區段屋齡10年內新成屋，成交單價約落在23至26萬，部分條件較佳的社區，可上看28萬左右。
信義房屋楠梓店主任曾灝天也表示，楠梓屋齡5年內的新成屋，成交單價落在25至26萬，相鄰的左營區則都站上3字頭，能吸引預算比較有限的族群買進楠梓；工作機會方面，楠梓有加工出口區、即將設廠的半導體大廠等，人口紅利也比較大。而橋頭區受惠於科學園區及新市鎮發展，人口數也有成長，但因生活機能仍待補足，且當地推案戶數多超過300戶、量體較大，不少人仍會以楠梓為移入、購屋的首選。