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房市／高雄僅三區人口逆勢成長　這些地段成「購屋熱區」

▲楠梓高大特區擁有房價、工作機會、生活機能等優勢，足以吸引人口移入。 （圖／資料照片）
▲楠梓高大特區擁有房價、工作機會、生活機能等優勢，足以吸引人口移入。 （圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

高雄市民政局統計資料顯示，近5年全市及各主要行政區人口數都呈減少趨勢，唯北高雄楠梓、仁武、橋頭區逆勢成長；進一步查詢地政局揭露的建物買賣熱區，則包括楠梓的高大特區、土庫重劃區，仁武的澄德重劃區，以及橋頭新市鎮等。在地房仲專家分析，北高雄無論工作機會及交通建設，逐步往北與台南串聯起來，加上有重劃區題材，因而吸引人口移入。

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截至今年2月，高雄全市人口273萬2598人，較5年前2019年同期277萬3596人減少1.4%，各主要行政區也呈現減少態勢，但楠梓、仁武、橋頭三區，逆勢成長幅度則在3%至8.5%之間，且楠梓區的人口數19萬1672人，也直逼左營區19萬6192人，是高雄第四大行政區。

人口移入增加，哪些地段是購屋熱區？地政局資料顯示，楠梓高大特區（援中段一小段、藍田西段）、土庫重劃區（清豐段、清楠段），仁武的仁雄八卦商圈（澄清段、澄德段），以及橋頭新市鎮（後壁田段），都是去年交易棟數名列前茅的地段。

「高雄往北發展的確是一個趨勢。」信義房屋高三區協理周清源分析，楠梓有半導體大廠設廠的新興話題外，南科往南一路串聯橋頭新市鎮、仁武產業園區甚至到亞洲新灣區，將成為全台最大的「科技廊道」，帶動人口紅利不斷增加；交通建設部分，則有捷運紅線延伸段，未來有可能銜接台南捷運路網。

周清源認為，在政府產業鏈完整規劃後，民生與商圈的發展也會更趨完整，所以現階段的購屋需求趨於基本面。以近5年人口成長幅度達8.5%的仁武區來說，仁雄、八德中路都有許多知名連鎖企業進駐，以往民眾既定印象中的空氣汙染與淹水問題，也隨著產業轉型以及曹公圳整治、滯洪池工程完工大大改善，因此，這些區域都有不少新建案陸續推出，屋齡、價格與市區相比頗有競爭力，成為吸引人口移入的關鍵原因。

信義房屋仁武店專案經理任柏愷進一步說明，仁雄八卦商圈是仁武區精華的區塊，商圈發展成熟，距離高雄市區也不遠。早期多透天產品，近年建商開始推出大樓建案，供給量體漸增加上價格相對市區親民、屋齡較新等優勢，吸引許多中壯年人口來此成家、購屋。以目前行情來看，區段屋齡10年內新成屋，成交單價約落在23至26萬，部分條件較佳的社區，可上看28萬左右。

信義房屋楠梓店主任曾灝天也表示，楠梓屋齡5年內的新成屋，成交單價落在25至26萬，相鄰的左營區則都站上3字頭，能吸引預算比較有限的族群買進楠梓；工作機會方面，楠梓有加工出口區、即將設廠的半導體大廠等，人口紅利也比較大。而橋頭區受惠於科學園區及新市鎮發展，人口數也有成長，但因生活機能仍待補足，且當地推案戶數多超過300戶、量體較大，不少人仍會以楠梓為移入、購屋的首選。

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